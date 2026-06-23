Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Omar Murillo llamó la atención tras revelar un nuevo comienzo: ¿es con un hombre?

Omar Murillo causó reacciones en redes una vez más, tras revelar fotos en sus redes anunciando un nuevo comienzo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Omar Murillo sorprendió con una revelación sobre un nuevo comienzo
Omar Murillo llamó la atención tras revelar un nuevo comienzo. (Foto/ Canal RCN)

El actor, Omar Murillo, sigue dando de qué hablar con el contenido que sube a través de sus redes sociales, pues cada vez son mucho más sugerentes y eso aviva los rumores sobre su vida personal.

Artículos relacionados

Pues desde que anunciaron su separación con Koral Costa, el colombiano se vio en medio de una gran polémica tras rumores sobre su supuesto gusto por los hombres y, de hecho, se dijo que, había terminado con su exesposa por eso mismo.

Por su lado, la cantante había dicho que ellos terminaron no por falta de amor, sino porque cada uno quería seguir con su camino, ya que tenían sueños diferentes y precisamente su amor les daba libertad.

Artículos relacionados

Antes de que confirmaran el fin de su relación, Omar ya estaba lejos de Colombia, ya que se mudó para España y Koral no se fue con él, lo que generó críticas en su contra, pero por temas de permisos ella no viajó, sin embargo, a los pocos meses terminaron.

¿Qué subió Omar Murillo para volver a generar polémica en redes?

En horas de la tarde de este martes 23 de junio, Omar Murillo publicó un carrusel con tres fotos, en donde mostró mucho su cuerpo, prácticamente así han sido sus últimas publicaciones.

Omar Murillo llamó la atención tras revelar un nuevo comienzo
Omar Murillo desató especulaciones tras hablar de un nuevo comienzo. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente en este post, dejó saber que está en su mejor momento y que apenas está empezando, con caritas y fuegos, pues algunos creen que finalmente estaría haciendo su vida y lo vinculan con los hombres que ha publicado.

Sin embargo, él mismo ha dejado saber que el contenido que comparte es para que sigan hablando de él.

Artículos relacionados

¿Omar Murillo ya estaría saliendo con algún hombre?

Omar Murillo se mudó a España para emprender sus negocios de comida colombiano y ceviche del pacífico, pero también para estudiar actuación, pues ya ha trabajado en esta labor en el país europeo.

Omar Murillo desató especulaciones tras hablar de un nuevo comienzo
Omar Murillo sorprendió con una revelación sobre un nuevo comienzo. (Foto/ Canal RCN)

Por otro lado, se ha visto mucho más abierto con sus amistades, por eso mismo publica en sus redes a los hombres de los que se rodea, con los que sale a compartir o con quienes hace ejercicio.

Pero, él no ha confesado que tenga alguna relación romántica con ellos, aunque salga abrazado con ellos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Colombia vs RD Congo: el resultado que anticipa Jhonny Rivera para el Mundial 2026 Jhonny Rivera

Así quedará el marcador de Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026, según Jhonny Rivera

Jhonny Rivera dio a conocer su pronóstico del marcador del partido entre Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026.

Yaya Muñoz divide opiniones tras su cambio de look y comparaciones con Karola Alcendra Yaya Muñoz

Yaya Muñoz sorprende con radical cambio de look, ¿por qué le dicen que quiere parecerse a Karola?

Yaya Muñoz divide opiniones tras mostrar su cambio de look y generó comparaciones con Karola Alcendra.

Esto dijo Jhonny Rivera tras el triunfo de Aberlardo de la Espriella. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reveló su opinión frente a la victoria de Aberlardo de la Espriella

Jhonny Rivera opinó sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, y generó reacciones.

Lo más superlike

DT habla sobre la Selección Colombia previo al partido en el Mundial 2026. Mundial de fútbol

DT del Congo generó polémica tras hablar de Colombia previo al partido: “Va a ser una victoria…”

El DT de RD Congo, Sébastien Desabre, lanzó fuerte mensaje antes de enfrentar a Colombia en el Mundial 2026.

Shakira sobre la seleccion colombia Shakira

Shakira y la sorpresa que tiene preparada durante el partido de Colombia vs RD Congo en el Mundial 2026

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación