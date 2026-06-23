Omar Murillo llamó la atención tras revelar un nuevo comienzo: ¿es con un hombre?

El actor, Omar Murillo, sigue dando de qué hablar con el contenido que sube a través de sus redes sociales, pues cada vez son mucho más sugerentes y eso aviva los rumores sobre su vida personal.

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Pues desde que anunciaron su separación con Koral Costa, el colombiano se vio en medio de una gran polémica tras rumores sobre su supuesto gusto por los hombres y, de hecho, se dijo que, había terminado con su exesposa por eso mismo.

Por su lado, la cantante había dicho que ellos terminaron no por falta de amor, sino porque cada uno quería seguir con su camino, ya que tenían sueños diferentes y precisamente su amor les daba libertad.

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Antes de que confirmaran el fin de su relación, Omar ya estaba lejos de Colombia, ya que se mudó para España y Koral no se fue con él, lo que generó críticas en su contra, pero por temas de permisos ella no viajó, sin embargo, a los pocos meses terminaron.

¿Qué subió Omar Murillo para volver a generar polémica en redes?

En horas de la tarde de este martes 23 de junio, Omar Murillo publicó un carrusel con tres fotos, en donde mostró mucho su cuerpo, prácticamente así han sido sus últimas publicaciones.

Omar Murillo desató especulaciones tras hablar de un nuevo comienzo. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente en este post, dejó saber que está en su mejor momento y que apenas está empezando, con caritas y fuegos, pues algunos creen que finalmente estaría haciendo su vida y lo vinculan con los hombres que ha publicado.

Sin embargo, él mismo ha dejado saber que el contenido que comparte es para que sigan hablando de él.

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¿Omar Murillo ya estaría saliendo con algún hombre?

Omar Murillo se mudó a España para emprender sus negocios de comida colombiano y ceviche del pacífico, pero también para estudiar actuación, pues ya ha trabajado en esta labor en el país europeo.

Omar Murillo sorprendió con una revelación sobre un nuevo comienzo. (Foto/ Canal RCN)

Por otro lado, se ha visto mucho más abierto con sus amistades, por eso mismo publica en sus redes a los hombres de los que se rodea, con los que sale a compartir o con quienes hace ejercicio.

Pero, él no ha confesado que tenga alguna relación romántica con ellos, aunque salga abrazado con ellos.