Andrea Valdiri rompió el silencio y tomó drástica decisión tras la polémica con su seguidor

El pasado lunes 22 de junio, Andrea Valdiri fue tendencia en redes sociales debido a que, en la noche del domingo, publicó historias en donde deja en evidencia a un seguidor que arremetió en su contra y el de sus hijas.

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El tema se hizo viral en todas las redes sociales, debido al impactante momento que protagonizó la barranquillera, lo que generó comentarios a favor y en contra de la manera en la que actuó.

Por eso mismo, Andrea rompió el silencio y dio su versión de los hechos, horas más tarde de que se hiciera viral, reaccionó a los comentarios que ha recibido y así mismo, habló del caso, haciendo contundentes revelaciones.

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Lo que dijo la empresaria causó más reacciones, pues dijo que no se quería referir al tema, pero le tocó tomar medidas para que todo llegara a este punto y no escalara o se convirtiera en un problema mayor.

¿Qué dijo Andrea Valdiri tras la polémica por llegar a casa de su seguidor?

Andrea Valdiri se pronunció en horas de la tarde de este martes 23 de junio, en donde confesó que quería dejar el tema de su seguidor hasta ahí, pero reaccionó ante las críticas que ha llegado.

Andrea Valdiri estalló tras nuevas declaraciones de su seguidor. (Foto/ Canal RCN)

La empresaria dijo que el hombre había pedido disculpas públicas por arremeter en su contra y el de sus hijas, pero que después se enteró que llamó a un medio a decir mentiras sobre lo sucedido y por eso dijo que quería cortar con ese tema de raíz.

Por lo que confesó que contrató a la mejor abogada de Colombia, para ponerle un fin a asunto.

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¿Qué más dijo a Andrea Valdiri por haber llegado a la casa de su seguidor?

Andrea Valdiri expuso al joven que la amedrentó a través de sus redes y por eso llegó a su casa, según ella, para darle “cátedra” y no vuelva a actuar así.

Andrea Valdiri no se quedó callada y tomó radical decisión. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, dijo que mucho arremetieron en su contra, cuestionando la forma de hacer las cosas, porque para muchos, no estuvo bien que ella llegara a su casa, pero la empresaria dijo que eso lo hizo solo porque el joven se metió con sus hijas.

Por último, ella dijo que no podía permitir que solo por ser figura pública, la insultaran y se metieran con las menores.