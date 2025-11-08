Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Rey de las extensiones reveló la causa por la que su hijo recién nacido ingresó a UCI

El Rey de las extensiones contó la verdadera razón que llevó a su hijo recién nacido a luchar por su vida en la UCI.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El Rey de las extensiones destapa la verdad sobre su bebé en UCI
La razón que llevó al hijo recién nacido del Rey de las extensiones a UCI. (Foto Freepik: @EyeEm).

Víctor Ocampo, mejor conocido como El rey de las extensiones, compartió con sus seguidores la causa oficial por la que su pequeño hijo Gael ingresó a UCI con apenas 10 días de haber nacido; el menor ya se encuentra fuera de peligro.

¿Qué pasó con el hijo recién nacido del Rey de las extensiones?

Hace un par de semanas atrás, el Rey de las extensiones reveló a sus cientos de seguidores que su pequeño hijo Gael, de apenas 10 días de nacido en ese entonces, había tenido que ser ingresado a UCI. Sin embargo, en aquel momento no dio mayores detalles de su razón.

El menor ya había permanecido un par de días bajo atención médica, y aunque el empresario manifestó mejoría en él, horas más tarde reveló que había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica en la que estaba siendo atendido.

Ahora tras varios días de este lamentable suceso y de la recuperación del pequeño, el Rey de las extensiones reveló la razón por la que fue ingresado.

¿Por qué el hijo recién nacido del Rey de las extensiones fue ingresado a UCI?

Hace pocas horas el Rey de las extensiones reveló en medio de una dinámica en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la razón oficial por que la que su pequeño hijo Gael fue ingresado a UCI.

Según comentó el empresario, el menor padeció del virus respiratorio sincitial, una enfermedad viral común que puede pasarse por diversos medios, inicialmente por medio del aire al respirar.

Aunque este virus tiene síntomas parecidos al de un resfriado común, este puede desembocar en infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores o personas con problemas médicos graves.

El empresario confesó que era difícil que un bebé no se viera afectado por este virus cuando miembros de la familia debían salir a diario a trabajar, pues aunque su esposa estaba cuidando a su pequeño 24/7, él debía salir de su casa al igual que su hijo mayor, quien se encuentra estudiando.

