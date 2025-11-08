Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano reveló qué haría si su expareja le pidiera los regalos que le dio

Aida Victoria Merlano reveló que habría hecho si atravesara una situación como la de Laura González con su exnovio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria Merlano confiesa qué haría si su ex le pidiera devolver los regalos
Aida Victoria Merlano revela su postura sobre devolver regalos a un ex. (Foto Canal RCN).

Aida Victoria Merlano volvió a referirse a la polémica que protagonizó Laura González y su exnovio Juan Martín Moreno, quien una vez finalizaron su relación por curiosos motivos le pidió sus lujosos regalos de vuelta.

¿Qué pasó entre Laura González y su exnovio Juan Martín Moreno?

Vale la pena recordar que Laura González causó furor en redes sociales tras revelar que una vez salió de La casa de los famosos Colombia viajaría a Dubái para compartir tiempo con su pareja sentimental.

Lo que haría Aida Victoria Merlano si un ex le reclamara los regalos que le dio
Aida Victoria Merlano dice qué haría si su ex le pidiera devolverle los regalos. (Foto Canal RCN).

El motivo por el cuál causó conversación en las redes sociales se debía a que la exparticipante del afamado reality mantuvo la identidad del hombre anónima, mientras lanzaba pullas a Karina García, quien supuestamente se habría involucrado en su anterior relación.

Sin embargo, la luna de miel de García llegó rápidamente a sus fin en medio de un escándalo en el que se vieron involucrados supuestas amenazas por parte de su pareja, quien tras finalizar su relación le pidió de vuelta los lujosos regalos que le brindó durante su noviazgo.

¿Qué haría Aida Victoria Merlano si su expareja le pide los regalos que le dio?

Tras esta inesperada revelación que paralizó las redes sociales, no solo internautas opinaron sobre lo sucedido, pues Aida Victoria Merlano también se sumó a la conversación al mencionar, sin decir nombres propios, qué haría en caso de que un exnovio le pidiera de vuelta los regalos que le dio durante la relación.

¿Devolver regalos a un ex? Aida Victoria Merlano lo tiene muy claro
Esto haría Aida Victoria Merlano si un ex le reclamara los regalos que le dio. (Foto Canal RCN).

Aida dejó claro que si fuera su caso no regresaría nada y que, por el contrario, aprovecharía el costo de algunos artículos para venderlos y cambiar de país. Además de mejorar la calidad de vida de sus papás mientras los protegía de cualquier peligro relacionado a la situación.

“Mi amor, la camioneta que me regalaste la vendo, me voy a vivir a otro país, dejo mis negocios andando en Colombia, cambio a mis papás de dirección, pero nos vamos es que tener que corretear, y a mí, el correcaminos me va a quedar en pañales”

