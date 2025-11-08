Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pipe Bueno lanzó "Dime que prefieres": esta es la curiosa historia detrás de la canción

El cantante Pipe Bueno reveló detalles detrás de su canción y la reacción de Luisa Fernanda W: "No fue fácil".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Pipe Bueno y la historia detrás de Dime que prefieres
Pipe Bueno contó detalles detrás de su última canción. (Foto Canal RCN)

El cantante Pipe Bueno se lista como uno de los artistas de música popular más escuchados en Colombia y en Latinoamérica, motivo por el que su música no pasa por desapercibido.

¿Cuál es la historia detrás de "Dime que prefieres" de Pipe Bueno?

Pipe Bueno lanzó recientemente su nueva canción "Dime que prefieres", una balada ranchera en la que trata el tema de una relación que ya no puede sostenerse únicamente con amor.

El cantante hace alusión a los inicios de su carrera en donde sus composiciones estaban cargadas de sentimiento y dolor, con el que dice que vuelve a ser el Pipe de siempre.

El artista de música popular asegura que esta canción es una conversación difícil puesta en una canción, ya que su letra se desenvuelve entre la culpa, el duelo y la necesidad de ser claro cuando el corazón ya no responde igual.

Pipe Bueno emocionado y con lágrimas en los ojos mientras anuncia una noticia importante sobre su carrera musical en redes sociales
Pipe Bueno contó la historia detrás de "Dime que prefieres". (Foto del Canal RCN)

¿Por qué fue difícil para Pipe Bueno cantar "Dime que prefieres"?

El artista de música popular compartió a través de sus redes sociales detalles de lo que significó para él esta canción la cual ya empieza a ser tendencia en plataformas digitales.

Pipe Bueno a través de su cuenta de Instagram les reveló a sus seguidores que no había sido nada fácil de hacer ni de cantar "Dime que prefieres", esto por lo que en su momento pudo vivir en relaciones pasadas a Luisa Fernanda W.

El artista aseguró que para él en su experiencia ha sido difícil tener que mentirle a una pareja para no lastimarla, algo que siente puede llegar a ser egoísta.

Esta canción no fue fácil de hacer ni de cantar, todos hemos querido mentir un poquito para no lastimar a alguien. Pero a veces… mentir es más egoísta que decir la verdad.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W a la nueva canción de Pipe Bueno?

Esta canción de Pipe Bueno ha sorprendido a los fanáticos del artista de música popular, quienes le han elogiado que haya vuelto a sus orígenes en esta composición cargada de sentimiento.

Asimismo, muchos estaban a la expectativa por la reacción de Luisa Fernanda W, pareja del cantante y mamá de sus dos hijos, Máximo y Domenic.

Luisa Fernanda W en una de las publicaciones de Pipe Bueno no dudó en dar su aprobación a la canción y expresar su encanto con ella: "¡HERMOSA!", así la definió la influenciadora antioqueña.

