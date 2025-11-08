Jimmy Vásquez habló acerca de la experiencia sobrenatural que salvó su vida

El actor colombiano Jimmy Vásquez, contó en Para Anormales Podcast una experiencia que, según su relato, desafía toda explicación racional: una fuerza desconocida lo alejó de un momento riesgoso en una avenida de Bogotá.

¿Qué vivió Jimmy Vásquez en Bogotá que casi le cuesta la vida?

Todo ocurrió en la carrera 30, cerca de la Universidad Nacional, en una noche en la que Vásquez y sus amigos habían estado bebiendo. Evitando el puente peatonal por temor a la inseguridad, decidieron cruzar la vía por debajo.

Una noche con amigos casi termina en tragedia para Jimmy Vásquez / (Foto de Freepik)

Cuando estaba por cruzar, sintió un tirón en la camiseta que lo hizo retroceder. Al voltear, no vio a nadie y segundos después un bus sin luces pasó a gran velocidad por el lugar. Vásquez afirma que, sin ese jalón, la situación habría pasado a mayores.

¿Qué dijo Jimmy Vásquez sobre la intervención sobrenatural?

En el pódcast, el actor recordó con precisión la fuerza de aquel momento:

“Me jalaron de la camiseta y me devolvieron con fuerza”, afirmó.

Al día siguiente decidió contárselo a su madre, quien, por su fe, interpretó que se trataba de la intervención de un ángel o una respuesta a las oraciones familiares. Aunque Vásquez admite que no tiene una explicación lógica, reconoce que ese instante le cambió la forma de ver la vida.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la historia sobrenatural de Jimmy Vásquez?

El relato generó cientos de comentarios en redes sociales. Algunos internautas contaron experiencias parecidas, asegurando que en algún momento también sintieron un empujón o tirón que los salvó de una situación peligrosa. Otros lo relacionaron con creencias espirituales.

Para muchos, la historia de Vásquez se suma a esos relatos que siguen despertando preguntas sobre lo que podría haber detrás de ciertos momentos que parecen no tener explicación.