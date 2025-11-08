Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W reaccionó al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: "Cuiden su vida"

Desde México, Luisa Fernanda W lamentó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay y dejó emotiva reflexión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Fernanda W reaccionó a la muerte de Miguel Uribe
Luisa Fernanda W reaccionó al fallecimiento de Miguel Uribe. (Fotos Canal RCN y AFP: Raul ARBOLEDA)

En la madrugada del 11 de agosto se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien llevaba más de dos meses luchando por su vida.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

Esta noticia ha tocado a millones de personas alrededor del mundo y varias celebridades e influenciadores se han mostrado consternados y así lo han expresado a través de sus redes.

Una de ellas fue la influenciadora Luisa Fernanda W, quien hace unos meses se radicó en México junto a su pareja, Pipe Bueno, y sus dos hijos.

La creadora de contenido antioqueña no fue ajena a la situación y a través de sus redes sociales expresó su tristeza y dolor por el fallecimiento del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Colombia llora hoy la partida de Miguel Uribe. Duele saber que la violencia sigue robándonos personas valiosas.

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto
Celebridades y famosos lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. (AFP: Luis ACOSTA)

¿Qué reflexión dejó Luisa Fernanda W tras el fallecimiento de Miguel Uribe?

La influenciadora paisa en su reacción expresó su asombro e indignación porque en pleno siglo XXI sigan pasando este tipo de actos de violenc*a en Colombia y el mundo.

Ante lo sucedido con el senador Miguel Uribe Turbay, Luisa Fernanda W, quiso enviarles una reflexión a sus seguidores en el que los invitó a valorar sus vidas y no dejarse llevar por sesgos políticos o creencias.

A los jóvenes: cuiden su vida, no permitan que el odio les robe el corazón y busquen de Dios, porque en él hay esperanza y paz verdadera. La violencia nada bueno deja.

¿Qué otras celebridades han reaccionado al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

La muerte del senador Miguel Uribe Turbay ha conmocionado a todo el país y han sido cientos de celebridades y figuras públicas las que se han pronunciado en redes sociales.

Algunas de las celebridades que se han pronunciado hasta el momento han sido Juanes, Claudia Bahamón, Carlos Vives, Carmen Villalobos, Laura Tobón, Yeison Jiménez, entre otors.

Todos unidos por el mismo sentimiento de desconsolación y tristeza por este tipo de situaciones que hoy dejan a una familia sin un padre, hermano, hijo e integrante importante.

 

