Carmen Villalobos reaccionó al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: "Duele mi país"

Colombia se ha visto consternada con la noticia del fallecimiento del precandidato presidencia Miguel Uribe Turbay en la madrugada del 11 de agosto.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

El senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atent*do el 7 de junio del presente año cuando se disponía a dar una charla en medio de su campaña en el barrio Modelia en Bogotá.

El precandidato presidencial sufrió un dis*aro que lo dejó gravemente her*do, motivo por el que tuvo que ser trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe en Bogotá.

Miguel Uribe estuvo luchando por su vida durante más de dos meses en donde las oraciones y ciencia médica fueron la esperanza del senador y sus seres queridos.

La Fundación Santa Fe anunció en la madrugada del 11 de agosto que el candidato presidencial había perdido la batalla tras luchar por su vida durante estas últimas semanas.

Celebridades y famosos lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

¿Cómo reaccionó Carmen Villalobos al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

El mundo del entretenimiento ha quedado en shock con la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe y muchas celebridades se han pronunciado a través de sus redes sociales.

Una de ellas fue la actriz Carmen Villalobos, quien expresó su indignación y consternación con la noticia del fallecimiento del candidato presidencial.

La recordada actriz de Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe expresó en sus redes sociales que se sentía conmocionada por esta noticia y más al ser una muestra de lo que venía sucediendo en el país.

Cómo duele esta noticia, cómo duele mi país, qué tiempos tan difíciles estamos pasando.

¿Qué celebridades colombianas han reaccionado al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

Así como Carmen Villalobos otras celebridades han estado reaccionando a través de redes sociales al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

Carla Giraldo, Claudia Bahamón, Juanes, Andrea Guerrero, Valerie Domínguez, entre otras celebridades han estado reaccionando a través de redes sociales a la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

Carmen Villalobos consternada con muerte de Miguel Uribe Turbay.

Sin duda alguna esta noticia deja un sinsabor y gran vacío a nivel general en Colombia por la manera en que sucedieron los hechos que le arrebataron la vida a Miguel Uribe Turbay.