Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carmen Villalobos reaccionó al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: "Duele mi país"

La actriz Carmen Villalobos se mostró conmocionada con la noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Carmen Villalobos reaccionó a muerte de Miguel Uribe
Carmen Villalobos se pronunció tras fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. (Fotos Canal RCN y AFP: Raul ARBOLEDA)

Colombia se ha visto consternada con la noticia del fallecimiento del precandidato presidencia Miguel Uribe Turbay en la madrugada del 11 de agosto.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

El senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atent*do el 7 de junio del presente año cuando se disponía a dar una charla en medio de su campaña en el barrio Modelia en Bogotá.

El precandidato presidencial sufrió un dis*aro que lo dejó gravemente her*do, motivo por el que tuvo que ser trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe en Bogotá.

Miguel Uribe estuvo luchando por su vida durante más de dos meses en donde las oraciones y ciencia médica fueron la esperanza del senador y sus seres queridos.

La Fundación Santa Fe anunció en la madrugada del 11 de agosto que el candidato presidencial había perdido la batalla tras luchar por su vida durante estas últimas semanas.

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto
Celebridades y famosos lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. (AFP: Luis ACOSTA)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Carmen Villalobos al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

El mundo del entretenimiento ha quedado en shock con la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe y muchas celebridades se han pronunciado a través de sus redes sociales.

Una de ellas fue la actriz Carmen Villalobos, quien expresó su indignación y consternación con la noticia del fallecimiento del candidato presidencial.

La recordada actriz de Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe expresó en sus redes sociales que se sentía conmocionada por esta noticia y más al ser una muestra de lo que venía sucediendo en el país.

Cómo duele esta noticia, cómo duele mi país, qué tiempos tan difíciles estamos pasando.

Artículos relacionados

¿Qué celebridades colombianas han reaccionado al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

Así como Carmen Villalobos otras celebridades han estado reaccionando a través de redes sociales al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

Carla Giraldo, Claudia Bahamón, Juanes, Andrea Guerrero, Valerie Domínguez, entre otras celebridades han estado reaccionando a través de redes sociales a la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

Carmen Villalobos reacciona a muerte de Miguel Uribe Turbay
Carmen Villalobos consternada con muerte de Miguel Uribe Turbay. (Foto Canal RCN)

Sin duda alguna esta noticia deja un sinsabor y gran vacío a nivel general en Colombia por la manera en que sucedieron los hechos que le arrebataron la vida a Miguel Uribe Turbay.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock Talento internacional

¿Cuál fue la causa de muerte de Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson?

Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson, falleció a los 48 años tras tres años de lucha contra una enfermedad, dejando tres hijos.

Adriana Lucia, Miguel Uribe Adriana Lucía

Adriana Lucía reaccionó a la muerte de Miguel Uribe: "Historia triste"

Tras el fallecimiento de Miguel Uribe, Adriana Lucía expresó su solidaridad y compartió un emotivo mensaje.

Aida Victoria Merlano confiesa qué haría si su ex le pidiera devolver los regalos Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló qué haría si su expareja le pidiera los regalos que le dio

Aida Victoria Merlano reveló que habría hecho si atravesara una situación como la de Laura González con su exnovio.

Lo más superlike

Demi Lovato y Joe Jonas Demi Lovato

Demi Lovato y Joe Jonas vuelven a cantar juntos y enloquecen las redes | VIDEO

Demi Lovato y Joe Jonas sorprendieron al reencontrarse en un concierto, cantaron This Is Me y encendieron la nostalgia en redes.

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Valeria y Alejandra se ganaron un pin en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar y Alejandra Ávila se llevan el pin de inmunidad en MasterChef, ¿qué prepararon?

Profundidad del océano Viral

Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?