Felipe Saruma impactó al mostrar ‘fuertes quemaduras’ de sol en todo el cuerpo

Felipe Saruma hizo un llamado a usar bloqueador solar tras enseñar cómo habría quedado su cuerpo tras recibir el sol.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué le pasó a Felipe Saruma? Sorprende con quemaduras de sol por todo el cuerpo
Impactantes quemaduras de sol en Felipe Saruma. (Foto Canal RCN).

Felipe Saruma reapareció por medio de sus redes sociales con una inesperada fotografía que impactó a sus seguidores. El creador de contenido enseñó cómo habría quedado todo su cuerpo tras caminar bajo el sol sin usar protector solar.

¿Cómo se hizo Felipe Saruma las ‘fuertes quemaduras’ de sol que sorprendieron a todos?

El reconocido creador de contenido Felipe Saruma compartió la mañana del lunes 11 de agosto una impactante fotografía en la que mostró cómo habría quedado su cuerpo tras sufrir quemaduras por el sol.

Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a sus seguidores, invitándolos a usar siempre bloqueador solar para evitar problemas graves en la piel, ya que está comprobado que la exposición prolongada al sol puede desencadenar diversas enfermedades, incluido el cáncer de piel.

Sin embargo, aunque el mensaje es importante y la imagen resulta impactante, todo parece formar parte de una próxima grabación para su contenido digital. Las áreas enrojecidas de su piel serían en realidad maquillaje, ya que el influenciador se encuentra en medio de un set característico de sus contenidos digitales.

Por lo pronto, el creador de contenido no ha brindado más información al respecto en donde confirme que se trata de una situación real en la que su salud se esté viendo afectada, o si hace parte de su próximo contenido audiovisual.

¿A qué se dedica Felipe Saruma?

El joven influenciador comenzó como creador de contenido en sus redes sociales, donde llevó la producción de videos a otro nivel. Después de varios años de dedicación y tras alcanzar el reconocimiento que tiene actualmente, decidió dar un paso más al involucrarse en la creación de producciones más importantes a través de su propia productora.

Hoy en día, Felipe Saruma ha participado en la realización de videos musicales para artistas colombianos como Elder Dayán y Silvestre Dangond. Además, formó parte del equipo que produjo el video de ‘Te extraño’, canción con la que The Winning Team, grupo del que hace parte Luisa Fernanda W, anunció su regreso a la industria musical.

