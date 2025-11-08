Luis Alberto Posada habría impedido que su expareja asistiera a los 15 años de su hija

Luis Alberto Posada es duramente criticado en redes sociales luego de que Katalina Posada, su exesposa, denunciara por medio de las redes sociales que el cantante le prohibiera ingresar a la fiesta de 15 años de Mhelannye, la hija que tienen en común.

¿Luis Alberto Posada prohibió el ingreso de su expareja a los 15 años de su hija?

Haciendo uso de sus redes sociales, Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto Posada, denunció entre lágrimas que el cantante había dado la orden de que no se permitiera su ingreso a uno de los momentos más importantes para su hija Mhelanny: la celebración de sus 15 años.

La mujer manifestó que le hacía mucha ilusión ver a su hija con su enorme vestido celebrando de este momento tan especial para las mujeres, pues en diversas culturas alrededor del mundo marca la transición de niña a mujer.

“Hoy es el día que se eligió la celebración de sus 15 años, y a petición del papá de mi hija y de su actual pareja yo no pude estar presente. Se me negó mi derecho a ayudarla a elegir el vestido, absolutamente todo”

Pese a que la denuncia de Katalina es viral en redes sociales, el reconocido cantante colombiano no se ha pronunciado al respecto.

Lluvia de críticas a Luis Alberto Posada y su hija por no permitir el ingreso de su expareja

Lo cierto es que las redes sociales se llenaron de opiniones por parte de los internautas, quienes no solo cuestionaron a Luis Alberto Posada por la decisión, sino también a su hija Mhelanny por permitir que su papá realizara el evento pese a que su mamá no se encontraría presente.

Pues muchos consideran que, al no tener a su mamá presente en una fecha tan importante, la menor debió rehusarse a realizar la celebración a menos que ella estuviera allí para disfrutar de esta fecha especial.

Aunque muchos estuvieron en contra de la actitud de la menor y su papá, otros manifestaron que podría realizarle una nueva celebración en la que madre e hija pudieran vivir este momento juntas.