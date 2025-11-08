Demi Lovato y Joe Jonas vuelven a cantar juntos y enloquecen las redes | VIDEO

El mundo del entretenimiento en Hollywood, así como muchas mujeres que crecieron viendo Disney Channel, se encuentra emocionado y sorprendido ante el inesperado reencuentro de una de las parejas más icónicas de los 2010.

Artículos relacionados Talento internacional Murió Juan Carlos Ramírez, reconocido actor mexicano de la serie 'Rosario Tijeras'

Demi Lovato y Joe Jonas se han convertido en tendencia tras su reciente aparición juntos durante el último concierto de la banda de hermanos, en el que Demi participó.

Demi Lovato canta junto a Joe Jonas en el más reciente concierto de la banda. (Foto Jason Mendez / AFP) (Foto ANGELA WEISS / AFP)

¿Por qué son tendencia Demi Lovato y Joe Jonas?

La expareja comenzó a generar conversación hace unos días, cuando fans de la cantante notaron que había vuelto a seguir a los tres hermanos Jonas en redes sociales.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó el pasado domingo 10 de agosto, durante un concierto de los Jonas Brothers, cuando todo estalló en internet.

En redes sociales empezó a circular el momento en el que Demi Lovato apareció sorpresivamente en el escenario para interpretar la icónica canción This Is Me, de la película Camp Rock.



En el video se aprecia cómo la cantante llega al escenario y canta junto a su ex, Joe Jonas; poco después, ambos compartieron un clip en TikTok interpretando nuevamente la canción mientras caminaban juntos.

Este reencuentro dejó sin palabras a los fans de la expareja, especialmente por el distanciamiento que habían tenido en los últimos años y todo lo ocurrido en el pasado.

¿Qué pasó entre Demi Lovato y Joe Jonas?

Demi Lovato y los Jonas Brothers fueron, durante años, el dúo dinámico de Disney Channel. Compartieron películas como Camp Rock, colaboraron en música, giras mundiales y cultivaron una amistad que parecía inquebrantable.

Incluso en 2010, Joe Jonas y Demi mantuvieron un breve romance, aunque este terminó meses después.

Joe Jonas y Demi mantuvieron un breve romance. (Foto VALERIE MACON / AFP)

Con el tiempo, surgieron rumores de que la relación había sido impulsada por razones de marketing, y poco después Demi dejó una gira tras un altercado con un bailarín para ingresar a rehabilitación.

Mientras la popularidad de los Jonas Brothers caía a finales de 2009, Demi seguía en el ojo público con una carrera en ascenso. Aun así, apoyó a Nick Jonas en momentos en los que su carrera solista no despegaba, llevándolo de gira, contratándolo como su director creativo y promocionándose juntos.

Artículos relacionados Talento nacional Altafulla rompe el silencio tras supuestos rumores de ruptura con Karina García

En 2014, con el resurgimiento de Nick gracias a “Jealous”, ambos emprendieron la gira conjunta Future Now.

En esa época, Demi atravesaba una ruptura difícil con Wilmer Valderrama y, según interpretaciones de sus letras, desarrolló sentimientos no correspondidos por Nick, reflejados en canciones como Ruin the Friendship.

La cercanía se mantuvo hasta 2018, cuando una serie de eventos marcó un quiebre definitivo: la sobr3d0sis de Demi y las bodas de Nick y Joe, a las que no fue invitada, aunque sí asistió su ex Wilmer acompañado de su nueva prometida.

Demi lanzó indirectas en redes y, más tarde, una canción filtrada en la que acusaba a un viejo amigo de traición, reforzando las sospechas de distanciamiento.

Desde entonces, la falta de interacción pública entre ellos y el silencio de los Jonas Brothers sobre el tema han alimentado la teoría de que aquella amistad que alguna vez fue como una familia terminó sin retorno.

¿Cómo reaccionaron las redes después del encuentro de Demi Lovato y Joe Jonas?

Después del inesperado reencuentro entre Demi Lovato y Joe Jonas, las redes sociales se llenaron de mensajes cargados de nostalgia y emoción.

Entre los comentarios más repetidos por los fans se leían frases como: “mi yo de 10 años está gritando y llorando ahora mismo”, “las nuevas generaciones no van a entender el impacto de esto” o “no tengo con quién hablar sobre esto”.

Artículos relacionados Shakira Shakira y Antonio de la Rúa fueron captados juntos y desatan rumores | VIDEO

Muchos expresaron incredulidad con mensajes como “no lo puedo creer” y “no lo supero”, demostrando que para toda una generación, este momento fue un viaje directo a su infancia y adolescencia.

El entusiasmo creció aún más cuando comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible nueva entrega de Camp Rock, que sería la tercera película de la saga y llegaría 15 años después de la última versión.