Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhorman Toloza reveló su verdad sobre los tratos de los padres de Alexa Torrex

Jhorman Toloza rompió el silencio luego de que los padres de Alexa Torrex hablaran de él y confesó que ha soportado deslealtad.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jhorman Toloza habla sin filtros tras declaraciones de los padres de Alexa Torrex
Jhorman Toloza enfrenta a los padres de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

El pasado viernes 1 de abril, los padres de la participante de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex, revelaron que su prometido, Jhorman Toloza no “está dentro de sus quereres” e incluso, que no ven a su hija en un futuro c0nformnado una familia con él.

Artículos relacionados

Sin duda, esto revolucionó las redes sociales, porque los internautas reaccionaron a lo que los papás “recocha” dijeron en el programa matutino, Buen día, Colombia.

E incluso, el mismo Jhorman respondió y se despachó en contra de sus suegros, reaccionando a todo lo que ellos dijeron en vivo y en directo ante todo un país.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron los papás de Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza?

En vivo, en Buen día, Colombia, los padres de Alexa Torrex respondieron si Jhorman Toloza, les cae bien, en el caso de Alberto, papá de la creadora, dijo que no tiene nada en contra de él, pero no está dentro de sus quereres.

Jhorman Toloza enfrenta a los padres de Alexa Torrex.
Jhorman Toloza no se quedó callado y arremetió contra los padres de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, revelaron que Alexa está muy joven para casarse y que su relación puede detener los proyectos que quiere hacer, de hecho, Isabel, su mamá, dijo que no la ve teniendo hijas o conformando una familia.

Por otro lado, la pareja reveló que Jhorman no hace parte de la familia recocha y no se mostraron muy de acuerdo con la relación con su hija

Artículos relacionados

¿Qué respondió Jhorman Toloza ante las declaraciones de los padres de Alexa Torrex?

En sus redes sociales, Jhorman Toloza no demoró en responder con contundencia ante las palabras de sus “suegros” y dijo con sarcasmo que es cierto lo que los padres de Alexa Torrex dijeron, que “él no era el verdadero novio de Alexa”.

Jhorman Toloza no se quedó callado y arremetió contra los padres de Alexa Torrex
Jhorman Toloza habla sin filtros tras declaraciones de los padres de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Al terminar su sarcasmo, se preguntó si en serio tenían que decir eso, pues todo lo que ha aguantado para que ellos hablen así de él y, además, dijo que él sí es buena persona y no “como ellos”.

Por otro lado, a través de una historia en Instagram, volvió a romper el silencio y se despachó en contra de la familia de Alexa Torrex, revelando que ha suportado humillaciones durante los tres años de su relación con ella.

Además, dijo que todo lo que ha soportado ha sido por amor y que ellos mismo se encargaron de acabar con el joven respetuoso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Karen Sevillano cuenta el susto que vivió. Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

Lo más superlike

Juanda Caribe discute fuertemente con Tebi. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron un duro enfrentamiento en La casa de los famosos; ¿Serán castigados?

Juanda Caribe y Tebi desataron un enfrentamiento lleno de gritos e insultos en La casa de los famosos Colombia 3.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella