Jhorman Toloza reveló su verdad sobre los tratos de los padres de Alexa Torrex
Jhorman Toloza rompió el silencio luego de que los padres de Alexa Torrex hablaran de él y confesó que ha soportado deslealtad.
El pasado viernes 1 de abril, los padres de la participante de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex, revelaron que su prometido, Jhorman Toloza no “está dentro de sus quereres” e incluso, que no ven a su hija en un futuro c0nformnado una familia con él.
Sin duda, esto revolucionó las redes sociales, porque los internautas reaccionaron a lo que los papás “recocha” dijeron en el programa matutino, Buen día, Colombia.
E incluso, el mismo Jhorman respondió y se despachó en contra de sus suegros, reaccionando a todo lo que ellos dijeron en vivo y en directo ante todo un país.
¿Qué dijeron los papás de Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza?
En vivo, en Buen día, Colombia, los padres de Alexa Torrex respondieron si Jhorman Toloza, les cae bien, en el caso de Alberto, papá de la creadora, dijo que no tiene nada en contra de él, pero no está dentro de sus quereres.
Así mismo, revelaron que Alexa está muy joven para casarse y que su relación puede detener los proyectos que quiere hacer, de hecho, Isabel, su mamá, dijo que no la ve teniendo hijas o conformando una familia.
Por otro lado, la pareja reveló que Jhorman no hace parte de la familia recocha y no se mostraron muy de acuerdo con la relación con su hija
¿Qué respondió Jhorman Toloza ante las declaraciones de los padres de Alexa Torrex?
En sus redes sociales, Jhorman Toloza no demoró en responder con contundencia ante las palabras de sus “suegros” y dijo con sarcasmo que es cierto lo que los padres de Alexa Torrex dijeron, que “él no era el verdadero novio de Alexa”.
Al terminar su sarcasmo, se preguntó si en serio tenían que decir eso, pues todo lo que ha aguantado para que ellos hablen así de él y, además, dijo que él sí es buena persona y no “como ellos”.
Por otro lado, a través de una historia en Instagram, volvió a romper el silencio y se despachó en contra de la familia de Alexa Torrex, revelando que ha suportado humillaciones durante los tres años de su relación con ella.
Además, dijo que todo lo que ha soportado ha sido por amor y que ellos mismo se encargaron de acabar con el joven respetuoso.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike