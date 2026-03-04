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Jhorman Toloza explota contra la familia de Alexa y lanza peligrosa advertencia: ¿qué les dijo?

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex arremetió contra sus suegros tras polémicas declaraciones en su contra.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex y Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza lanzó advertencia tras polémica con los padres de Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

La polémica que involucra a los padres de Alexa Torrex, actual participante de La casa de los famosos Colombia continúa dando de qué hablar, pues recientemente el mismo Jhorman Toloza, decidió nuevamente romper el silencio sobre el tema y dejar claro que si esto lo llevará a seguir apoyando a la joven en el reality de convivencia.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre las declaraciones de los padres de Alexa Torrex?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido ostenta una enorme comunidad, rompió el silencio para lanzar una contundente advertencia en la que puso en firme su postura sobre lo que viene sucediendo.

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"Con esto que quede claro que yo no estoy para pendejadas, no me gusta la gente tibia ni agazapada, estoy firme apoyando a Alexa hasta el final y si me tengo que ir a mu3rte con la misma familia de ella para que cumpla su sueño lo hago", señaló por medio de sus historias.

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Allí, el Toloza, exprometido de Alexa, también quiso enviar un mensaje en el que les pidió a sus suegros que "se comporten y dejen de mendigar lástima" asegurando que nadie les cree y que es mejor que se queden "quieticos".

¿Qué pasó entre Jhorman Toloza y los papás de Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia?

La historia de Jhorman en su cuenta de Instagram, vino luego de que compartiera un video en el que se refirió nuevamente a la polémica. Allí, el joven dejó claro que, contrario a lo que manifiestan sus suegros, ellos al parecer si se involucran en la relación que él sostiene con Alexa

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Exprometido de Alexa Torrex se pronunció tras las declaraciones de sus suegros. Foto | Canal RCN.

"Sí se mete, sí meten, la verdad desde el día uno hasta hoy como se dan cuenta, se meten... todo el tiempo le están recalcando que no gaste plata en mí, que no use el dinero conmigo, cosa que no hace, porque la verdad lo gasta en ella", comentó.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza le reiteró su apoyo a Alexa Torrex tras polémica con sus papás. Foto | Canal RCN.

Tras aclarar su postura, Toloza, quien desde un principio se ha mostrado activo apoyando desde afuera a Torrex, reiteró su respaldo y le insistió al 'Team Morado' para que no dejen de votar por la joven participante de esta tercera temporada.

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