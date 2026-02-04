Karola abrió la Caja de Pandora como líder de la semana, y lo que ocurrió después desató reacciones, nervios y hasta estrategias dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué encontró Karola en la Caja de Pandora de La casa de los famosos Colombia?

Todo empezó en el cuarto del líder, donde Karola abrió la Caja de Pandora tal como lo manda la tradición del programa.

Karola Alcendra abrió la Caja de Pandora y se llevó una grata sorpresa. (Foto: Canal RCN)

En su interior encontró la instrucción de que esa caja contenía órdenes para continuar la cadena de sorpresas entre los habitantes de la casa. La primera indicación era darle el contenido de esa caja a otro famoso dentro de la sala.

Sin pensarlo mucho, Karola se dirigió a la sala principal y le entregó la caja a Eidevin López, quien entre risas y nervios asumió la responsabilidad de continuar la dinámica.

Eidevin abrió un sobre dentro de la caja que había recibido y encontró otra instrucción que lo llevó a entregar una caja más pequeña a otro compañero.

Mientras los demás habitantes se observaban unos a otros, entre intriga y expectativa, Eidevin terminó entregándole la caja a Campanita, quien a su vez encontró otro sobre y decidió dárselo a Valentino Lázaro, quien no ocultó su sorpresa ante el giro inesperado de los acontecimientos.

Fue un momento cargado de tensión y emoción, pues el creador de contenido se ganó un misterioso poder.

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¿Qué poder se ganó Valentino Lázaro gracias a la Caja de Pandora en La casa de los famosos Colombia?

Al abrir la caja que le correspondía, Valentino encontró un sobre con una instrucción que lo hizo protagonista de un nuevo giro en el reality.

La misiva indicaba que había ganado el Poder del Intercambio, una ventaja especial que, según le explicó Carla Giraldo, podrá utilizar en la prueba de beneficio y castigo programada para mañana.

Carla fue clara al explicar el alcance del poder: Valentino podrá salvarse en caso de que su equipo pierda cambiándose con un integrante del ganador, o en caso de que su equipo gane, podrá salvar a un compañero del equipo perdedor, así evitando que esa persona reciba el castigo correspondiente.

La presentadora destacó que este poder había llegado en el mejor momento posible, dejando claro que el castigo por perder la prueba sería bastante severo, lo que elevó aún más la tensión y expectativa en la casa.

Valentino Lázaro obtuvo un poder tras recibir la caja más pequeña de la Caja de Pandora en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro tras ganarse el poder del intercambio?

Valentino Lázaro no se mostró completamente entusiasmado. El bailarín bogotano le confesó a Carla que esperaba algo "más grande" o con un impacto más dominante dentro del juego.

Su reacción generó risas y también comentarios entre los otros habitantes, pues aunque el poder del intercambio es estratégico, no es tan inmediato ni llamativo como otros que se han visto anteriormente.