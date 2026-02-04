Desde el pasado lunes 30 de marzo, el teléfono volvió a La casa de los famosos Colombia 2026 y hasta el momento, ha traído poderes importantes para los participantes, lo que los ha llevado a tomar decisiones que han sacudido la competencia.

Artículos relacionados Nataly Umaña ¿Nataly Umaña le expresó su apoyo a Alejandro Estrada? Video genera debate

En horas de la tarde de este jueves santo 2 de abril, a las 4:55 PM sonó el teléfono una vez más y fue Tebi Bernal quien lo contestó, ganando un gran poder, pues logró obtener el privilegio de nominar a uno de sus compañeros durante la gala.

Las llamadas no terminan, pues a las 10:05 PM, cinco minutos después de que se terminara la gala, el jefe volvió a llamar y fue Alexa Torrex quien contestó la llamada.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Esposa de Gregorio Pernía sorprende al hablar de Alejandro Estrada y contar cómo es realmente

¿Cuál es el poder o beneficio que dio el jefe por contestar su llamada en La casa de los famosos Colombia 2026?

En la última llamada de este jueves santo, Alexa Torrex alzó el teléfono y ganó el beneficio de una cena para dos personas, sin duda, un poder que les ayuda a este nivel de la competencia para recargar energía y comer delicioso.

Alexa Torrex recibe beneficio clave tras contestar la llamada del jefe. (Foto: Canal RCN)

Además, otro privilegio de este beneficio es que no solo es un participante podrá disfrutar e la cena, sino que quien contestó, podrá estar acompañado de quien desee.

Artículos relacionados La casa de los famosos Tebi Bernal contestó la llamada y el jefe lo sorprendió con una difícil decisión, ¿cuál es?

¿Cuál fue la reacción de Alexa Torrex al ganar este beneficio en La casa de los famosos Colombia 2026?

Dicho anteriormente, en este punto de la competencia de La casa de los famosos Colombia 2026, una cena con una buena compañía trae una gran ventaja y por eso, la reacción de Alexa Torrex al ganar este poder fue de emoción y tranquilidad, ya que pensó que le podía salir algo malo.

Alexa Torrex incluye a Tebi en su beneficio.(Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Alexa se llevó a Tebi Bernal como acompañante y él reaccionó muy normal.

¿Quiénes más han contestado las llamadas del jefe en La casa de los famosos Colombia 2026?

Desde el pasado lunes, hasta el momento, quienes han contestado las llamadas del jefe han sido Alejandro Estrada, Eidevin López, Mariana Zapata, Marilyn Patiño, Karola Alcendra, Juanda Caribe y Tebi Bernal.

Ellos han tenido beneficios y poderes que han movido el juego, pues han recibido videos de familiares, se les han multiplicado y hasta triplicado los votos durante la nominación, también han podido nominar y hasta poner candado, pero así mismo, se entregó una inmunidad.