Famoso artista colombiano anunció que será papá; así compartió la noticia en redes sociales

El freestyler colombiano conocido como Valles-T emocionó al revelar que se convertirá en papá.

Valles-T será papá; lo confirmó en redes sociales. (Foto de Freepik)

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¿Cómo compartió Valles-T que se convertirá en papá?

Su pareja, Nicol Hernández, compartió en Instagram una sesión fotográfica en la que ambos aparecen sonrientes mostrando unos pequeños zapatos y la prueba positiva de embarazo.

La noticia fue celebrada por colegas y figuras públicas, quienes dejaron mensajes de apoyo y cariño en la publicación.

Juan Camilo Ballesteros Bermúdez, más conocido como Valles-T, ha construido una trayectoria sólida en el mundo del freestyle.

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Originario de Cartago, Valle del Cauca, se ha convertido en referente gracias a su capacidad de improvisación y a los títulos que ha conseguido en competencias nacionales e internacionales.

Su estilo fresco y contundente lo ha llevado a ser tetracampeón en Colombia y a ocupar lugares destacados en escenarios globales.

Desde sus primeras apariciones en torneos locales, Valles-T mostró un talento que rápidamente lo posicionó como uno de los favoritos del público.

Con el paso de los años, acumuló participaciones en la Red Bull Batalla Internacional, donde se midió con los mejores del mundo y dejó huella con actuaciones memorables.

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Su disciplina y constancia lo convirtieron en un símbolo de la escena colombiana, capaz de representar al país en diferentes ediciones y de consolidarse como uno de los MC más respetados de Latinoamérica.

Este nuevo capítulo refleja la evolución de un artista que ha sabido equilibrar la pasión por la música con la vida fuera de los reflectores.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la noticia de que Valles-T se convertirá en papá?

La publicación fue comentada por colegas y amigos, entre ellos la bicicrosista Mariana Pajón, quien se convirtió en mamá en noviembre de 2025.

La deportista felicitó a Camilo y le dio la bienvenida a una de las mejores etapas de la vida, recordándole que la llegada de un hijo transforma y enriquece cada experiencia.

El anuncio de Valles-T se convirtió en un momento de unión para la comunidad del freestyle y para el público que lo sigue desde hace años.