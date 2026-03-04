Jhonny Rivera le cumplió millonario sueño a Jenny López: ¿qué le regaló?

Jhonny Rivera, quien por estos días ha estado en el centro de la conversación, nuevamente sorprendió en redes sociales al mostrar con lujo de detalle uno de los destinos en los que se encuentra junto a Jenny López de luna de miel.

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¿Cuál fue el millonario sueño que Jhonny Rivera le cumplió a Jenny López?

Además de encontrarse en el continente africano por motivo de su luna de miel, el reconocido intérprete colombiano confesó días atrás que, otro de los motivos que lo llevaron a irse de Safari fue justamente el poderle cumplir el sueño a Jenny de ver una jirafa en persona.

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Por ello, a través de su cuenta de Instagram, en donde el intérprete ha logrado construir una comunidad de más de 7 millones de seguidores, mostró cómo ha sido su travesía por esta región del mundo de la mano de su esposa, quien al igual que él se ha mostrado emocionada de por vivir esta maravillosa experiencia.

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¿En qué país se encuentra Jhonny Rivera junto a Jenny López de luna de miel?

En varias publicaciones, la pareja de artistas quiso compartir desde muy cerca cómo se ven las jirafas, mostrándose impresionados por su gran tamaño y por su majestuosidad, especialmente Jenny, quien también los grabó dejando ver la diferencia entre los machos y las hembras.

Cabe señalar que desde hace dos días, el intérprete pereirano se encuentra en Kenia, país conocido mundialmente por ser el destino elegido por los turistas para ir de safari.

¿A qué países se fue de luna de miel Jhonny Rivera y Jenny López?

Además de encontrarse de paso por Nairobi, capital de Kenia, Rivera también ha visitó las Islas Maldivas, y recientemente Dubái, lugares en los que registró cada una de las actividades de las que tuvo la oportunidad de disfrutar por todo lo alto, pues según lo comentó, en Dubái se hospedó en uno de los mejores hoteles del mundo.

Jhonny Rivera se fue de Safari con Jenny López y así lo presumió. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con lo mencionado hace un par de días, Kenia es su último destino, pues luego de irse de Safari y cumplirle el sueño a Jenny, alistarán sus maletas para emprender su viaje de regreso a Colombia.

Mientras esto sucede, la pareja de artistas continúan presumiendo en sus perfiles personales momentos inéditos de este viaje soñado luego de llegar al altar en el mes de febrero.