Famosos colombianos que fallecieron durante la Semana Santa
En esta fecha de recogimiento y reflexión, recordamos a los famosos que partieron de este plano terrenal en años anteriores.
La llegada de la semana santa en Colombia, no solo representa para muchos un tiempo de recogimiento y reflexión, también es una época en la que algunos recuerdan algunas de las pérdidas más dolorosas que enlutaron a todo un país.
¿Qué famosos han fallecido en Semana Santa?
Y es que, pese a que algunas personas no recuerdan puntualmente en qué fecha, a propósito de la llegada de semana santa, es importante recordar que varias figuras de entretenimiento nacional fallecieron justamente durante este tiempo años atrás, dejando un gran vacío en sus familiares y amigos.
Uno de los nombres más recordados, es el del exfutbolista Freddy Rincón, quien era considerado uno de las estrellas del deporte a nivel nacional.
Rincón, exfutbolista de la Selección Colombia, falleció el 13 de abril de 2022 en plena Semana Santa luego de sufrir un accidente de tránsito que conmocionó a todo el país, pues además de su legado en el deporte, logró ganarse el cariño de los fieles seguidores de su carrera en el fútbol profesional.
¿Qué artistas colombianos fallecieron en época de Semana Santa?
Otra muerte que marcó a los colombianos fue la del cantante vallenato Martín Elías, quien perdió la vida el 14 de abril de 2017. El artista murió en un accidente de tránsito ocurrido en la Transversal del Caribe, luego de que el vehículo en el que se movilizaba perdiera el control. Su partida, a tan corta edad, dejó un vacío en la música y en sus seguidores.
Por estas mismas fechas, el escritor Gabriel García Márquez falleció a sus 87 años el 17 de abril de 2014 luego de una larga batalla contra un cáncer linfático. Su partida de este plano terrenal no solo significó una enorme pérdida para todo el país, sino para la cultura a nivel mundial, pues con su brillante forma de escribir logró llegar a muchos rincones del mundo.
A esta lista se suma la actriz y humorista Lucero Gómez, quien murió el 5 de abril de 2020, luego de presentar complicaciones tras una operación de urgencia, noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike