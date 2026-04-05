Tras la separación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, su historia vuelve a generar interés. En redes sociales los fans demostraron su curiosidad tras revelarse detalles del momento en que se conocieron.

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¿Por qué terminaron Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

La relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg llegó a su fin en noviembre de 2025, aunque la noticia se hizo pública meses después. Según explicó Oldenburg, la decisión fue tomada por él en medio de un proceso personal que, según sus palabras, no fue sencillo.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg dieron fin a su relación / (Foto de AFP)

El presentador indicó que uno de los factores que influyó fue la distancia, ya que ambos se encontraban desarrollando proyectos profesionales en diferentes lugares, lo que dificultaba la dinámica de la relación.

Oldenburg también señaló que, aunque existía afecto, consideró que la relación ya no se encontraba en un punto en el que pudiera continuar. Explicó que hay situaciones en las que las personas toman la decisión de terminar incluso cuando hay cariño de por medio.

Por otra parte, desmintió versiones que circularon sobre una posible infidelidad, aclarando que esos rumores surgieron cuando ya no estaban juntos.

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¿Qué pasó entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg antes de su relación?

El presentador Frederik Oldenburg compartió detalles sobre el primer acercamiento con Carmen Villalobos, aclarando que su historia no comenzó de inmediato, pese a coincidir previamente en televisión.

Así fue el primer acercamiento entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg / (Foto de AFP)

Según explicó, ambos tuvieron un contacto breve en un programa donde coincidieron por temas laborales. Sin embargo, en ese momento no se dio una interacción cercana, ya que cada uno estaba enfocado en sus respectivos proyectos dentro del canal.

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¿Dónde ocurrió el primer encuentro entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

El momento que marcó el inicio de su conexión ocurrió en Puerto Rico, durante la entrega de los premios Tu Música Urbano. De acuerdo con lo relatado por Oldenburg en conversación con el periodista Rodner Figueroa, fue en ese viaje donde coincidieron nuevamente en un ambiente distinto.

En esa ocasión, Figueroa junto a la estilista Claudia Zuleta organizaron un plan para salir, al que se sumaron tanto Oldenburg como Villalobos. Fue en ese espacio donde tuvieron la oportunidad de compartir más tiempo y conocerse fuera del entorno laboral.

Tras ese encuentro, el vínculo entre ambos comenzó a fortalecerse a través de conversaciones constantes. Oldenburg explicó que empezaron a intercambiar mensajes por celular, lo que permitió que la comunicación fluyera de manera más cercana.

Con el paso del tiempo, ese contacto derivó en una relación sentimental que fue conocida públicamente meses después.

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