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Yeferson Cossio le hizo inesperada broma a Carolina Gómez: así reaccionó su pareja

Yeferson Cossio sorprendió a Carolina Gómez al congelar uno de sus objetos favoritos, generando reacciones inmediatas en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yeferson Cossio le hizo inesperada broma a Carolina Gómez
Así reaccionó Carolina Gómez tras inesperada broma de Yeferson Cossio / (Foto del Canal RCN)

Un nuevo video de Yeferson Cossio volvió a generar conversación en redes sociales, luego de compartir el inesperado momento que le hizo vivir a su pareja Carolina Gómez.

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¿Por qué Yeferson Cossio llamó la atención en redes?

El creador de contenido compartió el momento a través de sus plataformas, donde suele publicar dinámicas que se viralizan rápidamente. En esta ocasión, Carolina Gómez, su novia, fue protagonista de una broma que tuvo un final inesperado.

¿Por qué Yeferson Cossio llamó la atención en redes?
Yeferson Cossio realizó inesperada broma a Carolina Gómez / (Foto del Canal RCN)

El video se difundió rápidamente y generó múltiples comentarios, especialmente por el desarrollo de la broma y la reacción que tuvo Carolina.

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¿Qué broma le hizo Yeferson Cossio a Carolina Gómez?

La broma comenzó cuando Cossio ingresó al lugar donde su novia guarda varios de sus accesorios personales. Allí, mostró diferentes bolsos y eligió uno que, según él, podría ser de sus favoritos.

Sin dar mayores detalles, tomó el objeto y lo utilizó como parte de la dinámica que tenía planeada.

¿Qué broma le hizo Yeferson Cossio a Carolina Gómez?
Yeferson Cossio utilizó el bolso favorito de Carolina Gómez / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Posteriormente, el creador de contenido sumergió el bolso en un recipiente con agua y lo puso a congelarse, logrando que este quedara completamente cubierto de hielo.

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¿Cómo reaccionó Carolina Gómez tras la broma de Yeferson Cossio?

La reacción de Carolina Gómez ocurrió cuando Cossio le preguntó sobre el clima de un viaje próximo. Al responder que sería frío, él le mostró el bolso completamente congelado, provocando su sorpresa inmediata.

Carolina señaló que era uno de sus bolsos favoritos y preguntó si podría dañarse. Cossio respondió en tono de broma que, si el accesorio realmente era original, no pasaría nada.

Finalmente, la situación terminó en risas. En el video se observa cómo Carolina corre tras Yeferson mientras el hielo del bolso se va desprendiendo.

Internautas comentaron que la reacción de la mujer fue tranquila, considerando que el bolso involucrado es de alto valor, lo que hizo que muchos destacaran la forma en que manejó la broma de su pareja.

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