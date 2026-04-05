Sale a la luz desgarradora imagen de Yeison Jiménez y Martín Elías: "cómo duele esta foto"

El próximo 14 de abril se cumplirán 9 años desde la trágica muerte de Martín Elías, quien partió de este plano a causa de un accidente de tránsito, dejando en un enorme vacío en sus familiares, amigos y seguidores de su música.

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¿Cuál fue la foto de Yeison Jiménez y Martín Elías que recientemente salió a la luz?

Y a pocos días del aniversario del cantante vallenato, recientemente, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió a través de redes sociales una fotografía de años atrás en la que aparecen posando los fallecidos cantantes colombianos.

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"Hace 10 años atrás, Yeison con 24 años y Martin Elías con 25 años, Yeison se aprendía las canciones de Diomedes también, era seguidor del vallenato, dos personas especiales en el mundo, buenos hijos, buenos amigos, buenos padres", se puede leer en la publicación desde la que se compartió la imagen original.

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En la imagen, se puede apreciar a los artistas posando a la cámara, mientras Jiménez abrazaba a su colega, y Martín hacía un gesto con su mano derecha, los dos, siento fieles a esa sonrisa y energía que los caracterizó en vida.

Hermana de Yeison Jiménez compartió foto del cantante junto a Martín Elías. Foto | Canal AFP.

¿Yeison Jiménez y Martín Elías se conocieron en vida?

La emotiva publicación protagonizada por los intérpretes, fue motivo de conmoción entre sus seguidores, pues ambos fallecieron siendo aún jóvenes y con un futuro por delante muy prometedor.

"Canten lindo en el cielo artistas", "Dos grandes que ya se fueron a reunirse con Diosito", "Cómo duele esta foto", "Qué grandes fueron los dos", "Hermosos, en la gloria de Dios", "Almas benditas y hermosas descansen en paz", son algunos de los mensajes que se pueden leer entre los internautas.

Cabe señalar que, la muerte del cantante vallenato, ocurrió a causa de un accidente de tránsito en la carretera entre San Onofre y Cartagena, en Colombia. El artista sufrió graves golpes, especialmente en la cabeza, lo que le provocó la muerte poco después del siniestro.

Esta es la foto que Martín Elías y Yeison Jiménez se tomaron. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Jiménez, falleció a sus 34 años el pasado 10 de enero del 2026, luego de sufrir un grave accidente aéreo en donde perdió la vida junto a otros integrantes de su equipo de trabajo.

Y aunque físicamente ya no hacen parte de este plano, ambos dejaron un inmenso legado musical con el su público los mantiene más vivos que nunca, pues su voz en cada una de sus canciones siguen acompañando a quienes fueron fieles seguidores de su carrera.