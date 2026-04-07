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Integrante de la familia de Johanna Fadul y Juanse Quintero se casó: ¿quién?

Salen a la luz fotografías de la boda de importante integrante de la familia de Johanna Fadul y Juanse Quintero.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Integrante de la familia de Johanna Fadul y Juanse Quintero se casó: ¿quién?
¿Quién fue el integrante de la familia de JOhanna Fadul y Junase Quintero que se casó? | Foto: Canal RCN y Freepik

En las últimas horas, el nombre de Johanna Fadul y Juanse Quintero se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir mediante sus redes sociales la especia boda que tuvo un importante familiar de ellos.

Por este motivo, una gran variedad de internautas se ha sorprendido con las emotivas fotografías que compartieron tras el importante momento emocional por el que está atravesando un importante miembro de su familia al llegar al altar.

¿Quién fue el importante miembro de la familia de Johanna Fadul que se casó?

Integrante de la familia de Johanna Fadul y Juanse Quintero se casó: ¿quién?
Se casó el hermano de Johanna Fadul en las últimas horas. | Foto: Freepik

Recientemente, Juanse Quintero, el cantante y pareja de la actriz colombiana Johanna Fadul compartieron una ráfaga de fotografías mediante su cuenta oficial de Instagram en donde compartieron el importante momento por el que está atravesando un importante miembro de su familia que se casó.

El familiar que se casó recientemente fue Juan Rojas Fadul, el hermano de Johanna, quien en la actualidad vive en Estados Unidos y cuando ella fue participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, le dieron un gran apoyo.

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En la descripción de la publicación, Juanse y Johanna demostraron lo felices que se sienten de ver que Juan Rojas tuvo la oportunidad de consagrar su amor junto al amor de su vida, pues expresaron las siguientes palabras:

“Celebrando el amor, celebrando la unión y que sea para siempre”, agregaron Juanse y Johanna en la descripción de la publicación.

Así también, Juan Rojas aprovechó la oportunidad de comentar con emotividad la publicación de Juanse y Johanna, agregando lo siguiente:

“Amé verlos gracias por recargarme los a mí a todos”, agregó Juan Rojas Fadul.

¿Cómo fue la especial boda de Juan Rojas Fadul tras la reciente publicación de Johanna?

Integrante de la familia de Johanna Fadul y Juanse Quintero se casó: ¿quién?
Reacción de Johanna Fadul y Juanse Quintero a la boda de Juan Rojas Fadul. | Foto: Canal RCN

En la reciente publicación que compartieron Juanse Quintero y Johanna Fadul se refleja que están atravesando por un importante momento al ver que tuvieron la oportunidad de celebrar la boda de Juan Rojas.

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Aunque por el momento se desconoce la identidad de la mujer con la que se casó Juan, se refleja que atravesó por un especial momento al lado de sus allegados.

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