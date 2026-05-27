En las últimas horas, el nombre de una reconocida presentadora colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran trayectoria en el campo de la televisión, sino que también, por presumir a su nueva pareja.

Así también, es importante mencionar que la presentadora le dio punto final a su exrelación con Juan Cebolla, quien es artista que hace parte de los Hermanos Gasca, con quien acaparó la atención mediática durante un largo periodo de tiempo.

Sin embargo, la presentadora ha sido tendencia tras un video que sacó a la luz mediante sus redes sociales en el que reveló que está atravesando por un importante momento a nivel personal tras presumir que tiene nueva pareja.

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¿Quién es la reconocida presentadora colombiana que presumió en sus redes a su nueva pareja?

El nombre de Alejandra Serje se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida presentadora colombiana, sino que también, al ser creadora de contenido digital.

Alejandra Serje presumió a su nueva pareja. | Foto: Freepik

Por este motivo, Alejandra compartió un video recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi dos millones de seguidores en la que expresó las siguientes palabras:

“A través de este video quiero recordarles a todas las mujeres que nunca dejen de creer en el amor, en Dios y en el poder de volver a empezar. Y hoy puedo decirles que sí existe. Hace un tiempo le pedí a Dios un hombre con un corazón bonito, alguien que llegara a mi vida a traer paz, amor genuino y coherencia. Y la vida terminó sorprendiéndome muchísimo más de lo que imaginaba”, agregó Alejandra Serje en la descripción de la publicación.

En el video se evidencia que Alejandra Serje atravesó por una primera salida junto al hombre que hoy en día es su pareja, quien, la ha sorprendido pese a los difíciles momentos que enfrentó en su pasado:

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“No sé si estoy lista, pero voy a aceptarle una salida, ¿qué puede pasar?”, señaló Alejandra.

¿Quién es el hombre que le propuso noviazgo a Alejandra Serje?

En el reciente video que compartió la presentadora, se evidencia que el hombre que le propuso noviazgo lo hizo en medio de una bella vista frente al mar.

Así presumió Alejandra Serje a su nueva pareja. | Foto: Freepik

Así también, muchos internautas se sorprendieron al ver que aparentemente el hombre que le hizo la propuesta a Alejandra es Daniel López, quien le hizo un especial comentario en la descripción de la publicación.