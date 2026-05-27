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Yina Calderón lanzó fuerte crítica hacia Tebi Bernal por intentar renunciar en medio de la final

Tebi Bernal habría renunciado a competir por el premio de La casa de los famosos Colombia y Yina Calderón lanzó fuerte crítica.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón cuestionó a Tebi Bernal por querer salir en plena recta final
Yina Calderón cuestionó a Tebi Bernal por querer salir en plena recta final. (Foto Canal RCN).

Tebi Bernal continúa en el ojo del huracán, esta vez por su reciente intención de renunciar a sus votos en la final de La casa de los famosos Colombia, luego de intentar convencer a Alejandro Estrada de que en caso de que él gane, dividan el premio entre los dos. Ante esto, Yina Calderón reaccionó con un contundente mensaje.

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¿Por qué Tebi Bernal quiso renunciar a sus votos en la gran final de La casa de los famosos Colombia?

Durante la tarde de este miércoles 27 de mayo los finalistas y sus jefes de campaña trabajaron de la mano de la periodista Johana Amaya para trabajar en el discurso que darán durante la gala de esta noche.

Tebi Bernal se sinceró y dio anuncio en La casa de los famosos
Tebi Bernal reveló lo que planea hacer antes de la final. (Fotos Canal RCN)

Sin embargo, en medio de la dinámica, Tebi Bernal sorprendió al expresar que tras pensarlo muchas horas llegó a la conclusión de no querer recibir votos por parte del público, casi que renunciando a la gran final de manera arbitraria, argumentando que había personas más fuertes que él como Alejandro Estrada.

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Sus palabras tomaron por sorpresa tanto a Amaya como a Sofía Jaramillo, quienes cuestionaron su postura tras haber llegado al top 4, rumbo a la final del 29 de mayo.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la ‘renuncia’ de Tebi Bernal a la final de La casa de los famosos Colombia?

Tras enterarse de lo sucedido Yina Calderón expresó, según su percepción, que Tebi Bernal ya había dado por perdida la posibilidad de ganar La casa de los famosos Colombia y por eso estaba intentando acercarse nuevamente a Alejandro Estrada para obtener algún beneficio del premio.

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Con frases como “tratando de negociarle el premio al otro” y “a este lo convenzo y le saco la mitad del premio”, Yina insinuó que Tebi estaba buscando un acuerdo con el finalista.

Además, Yina dejó claro que interpretó la actitud de Tebi como una muestra de envidia y resignación frente al apoyo que tenía Estrada. Por eso afirmó que “el otro no tenía por qué dividir su premio” y remató diciendo que “a ese hombre se le nota en la cara la envidia”, cuestionando directamente sus intenciones dentro del reality.

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