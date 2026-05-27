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Tebi Bernal y Alejandro Estrada dejaron atrás sus diferencias en La casa de los famosos

Tebi Bernal y Alejandro Estrada hicieron las paces y unen fuerzas para la gran final de La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Tebi Bernal y Alejandro Estrada dejaron atrás sus diferencias
Tebi Bernal sorprendió al hacer las paces con Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de La casa de los famosos Colombia y el pasado lunes, ingresaron a la competencia los jefes de campaña de los cuatro finalistas.

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En este caso, Sofía Jaramillo es la de Tebi Bernal, Nicolás Arrieta de Valentino Lázaro, Mariana Zapata de Juanda Caribe y Alexa Torrex de Alejandro Estrada, lo que generó reacciones en el deportista, quien no pudo ocultar su molestia.

Precisamente, él pensó que, la cantante iba a aceptar apoyarlo en esta etapa final del reality, pero se llevó una gran sorpresa al ver que no fue así.

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La decisión de Alexa generó malestares, ya que Tebi sí fue directo y le dijo que él estaba celoso, además, él contó que se sentía traicionado, mientras que, ella mencionó que no fue una decisión fácil para ella.

El enojo de Bernal escaló hasta el punto de tomar distancia de Alejandro Estrada, pero en horas de la mañana de este miércoles, llegaron a un acuerdo.

Tebi Bernal dejó a un lado su enojo con Alejandro Estrada
Tebi Bernal y Alejandro Estrada dejaron atrás sus diferencias. (Foto/ Canal RCN)

¿Alejandro Estrada y Tebi Bernal hicieron las paces en La casa de los famosos Colombia?

Mientras desayunaban, Tebi Bernal y Alejandro Estrada quedaron en un acuerdo al revelar que, lo mejor era apoyarse entre ellos para que sea uno de los dos el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026.

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Por eso, arreglaron sus diferencias para unir fuerza en estos últimos días de competencia y así hacer que sus seguidores trabajen en equipo para que se el actor el que gane esta tercera temporada del reality de la vida en vivo.

¿Por qué Tebi Bernal se había molestado con Alejandro Estrada?

Luego de mostrarse molesto por la decisión que tomó Alexa Torrex al ser jefa de campaña de Alejandro Estrada, Tebi Bernal se despachó en contra de Alejandro Estrada y hasta insinuó que “gane Juanda”.

Tebi Bernal sorprendió al hacer las paces con Alejandro Estrada
Tebi Bernal dejó a un lado su enojo con Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Además, el actor fue claro con su amiga y le pidió que se enfocara en la campaña, porque estaba involucrándose otra vez en sus temas personales, por lo que el deportista se lo tomó a mal y dijo que Alejo le prohibió a Alexa que le hablara.

De hecho, fue tan incómoda la actitud de Tebi que, la misma Carla Giraldo lo regañó durante la gala y le pidió que cambiara de ánimo, porque no se veía bien lo que estaba haciendo.

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