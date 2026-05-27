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El Mindo genera preocupación en redes tras dejar misterioso mensaje: "Algo ha cambiado en mí"

El Mindo rompió el silencio en sus redes sociales e hizo inesperada confesión sobre su vida privada y carrera.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mensaje de El Mindo en redes genera preocupación
El Mindo apareció con curioso mensaje en redes. (Foto Canal RCN)

Armando Ortiz, mejor conocido como El Mindo en redes sociales, sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al dejar misterioso mensaje en redes.

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¿Cuál fue el misterioso mensaje que dejó El Mindo en redes sociales?

El creador de contenido compartió una foto suya a blanco y negro junto a un reflexivo y curioso mensaje sobre su inactividad en redes y algunos cambios en su vida.

Ustedes han visto que en los últimos meses algo ha cambiado en mí.

El Mindo aseguró que durante el último tiempo ha cambiado la forma de ver la vida y por ende ha tenido que desprenderse de cosas y personas en su vida que jamás pensó en hacerlo.

Mi forma de comunicarme, de ver la vida, de entender el éxito, de soltar cosas que durante mucho tiempo sentí que tenía que sostener.

El influenciador aseguró que, aunque ha cambiado muchas cosas en su vida y pensamientos, hoy mira atrás y solo puede agradecer a su comunidad por apoyarlo tantos años y a su vez, poder cumplir tantos logros.

Porque gracias a ustedes pude vivir cosas increíbles siendo creador de contenido. Cumplí sueños, hice reír, conocí personas maravillosas y terminé muchos proyectos y compromisos que tenía pendientes con todo el amor y el respeto del mundo.

El Mindo asiste a los Premios de la Música Latinoamericana 2024.
El Mindo sorprendió con mensaje. Foto | David Becker.

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¿El Mindo se retira de las redes sociales?

El exparticipante de MasterChef Celebrity les confesó a sus seguidores que, tras pensarlo por mucho tiempo sentía que quería darle un cambio a su vida.

El Mindo aseguró que, quería ahora transmitir lo que realmente lo mueve a él y con su esencia, dejando atrás todo lo que hacía y no le generaba felicidad.

Pero siento que mi vida está tomando otro rumbo. Uno mucho más conectado con lo que hoy soy, con lo que quiero transmitir y con lo que verdaderamente me mueve.


El influenciador anunció la fecha en que daría la noticia del cambio que tenía preparado y todo lo que tendría para ofrecer en su nueva etapa.

Un nuevo comienzo en el que aseguró necesitaría el apoyo y cariño de su comunidad así como lo venían haciendo todos estos años.

Como era de esperarse, el influenciador sembró la duda en sus seguidores sobre el cambio que planea en su vida y a la par en su contenido.

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