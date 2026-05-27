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La Liendra realizó grabación nocturna en el río Magdalena pese a riesgos por hipopótamos | VIDEO

La Liendra se adentró en el río Magdalena de noche para su documental sobre hipopótamos pese al riesgo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Liendra grabó en plena noche en el Magdalena.
La Liendra grabó en plena noche en el río Magdalena. (Foto Canal RCN | Freepik)

El creador de contenido Mauricio Gómez, ‘La Liendra’, continúa acaparando la atención en redes sociales en medio de las grabaciones de su próximo documental, esta vez enfocado en los hipopótamos en territorio colombiano. Pese a las complicaciones que ya había enfrentado, el influenciador decidió navegar el río Magdalena durante la noche, sin importar el peligro.

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¿Por qué La Liendra decidió navegar el río Magdalena de noche?

El pasado martes 26 de mayo La Liendra mantuvo a sus cientos de seguidores informados sobre cómo avanzaban las grabaciones de su próximo documental inspirado en los hipopótamos que habitan territorio colombiano por intervención de Pablo Escobar años atrás.

La Liendra estrenará su documental sobre los hipopótamos de Pablo Escobar.
La Liendra estrenará su documental sobre los hipopótamos de Pablo Escobar. (Foto: Canal RCN)

Y al caer la noche no fue la excepción, pues el joven influenciador compartió un par de videos más navegando en lancha las imponentes aguas del río Magdalena, pese al riesgo que esto podría traerle.

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Sin embargo, La Liendra dejó ver que la razón por la que había tomado esta decisión se debía a que ya había tomado todos los apoyos audiovisuales necesarios para empezar con la postproducción del material y necesitaba regresar lo más rápido posible, pues este material saldría a la luz el próximo jueves.

"Oficialmente acabamos de grabar. El documental sale, con la ayuda de Dios, el jueves. nos despacharon aquí, los amigos del río, con subiditos (alimento) y a coger río en la noche... "

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Así las cosas, La Liendra emprendió su regreso en plena noche tras finalizar las grabaciones del documental, dejando ver parte de la arriesgada experiencia que vivió en el río Magdalena.

¿Qué complicaciones tuvo La Liendra durante la grabación de su documental sobre hipopótamos?

Durante el transcurso del día, el creador de contenido se enfrentó a una serie de complicaciones, siendo la pérdida de su dron una de las más llamativas. Y es que, según relató, cuando se encontraba en territorio plano el artefacto sufrió una falla y terminó extraviado entre la arena, pero tras varias horas de búsqueda logró recuperarlo.

La Liendra se acercó a una camada de hipopótamos y todo quedó grabado en video
La Liendra se acercó a una camada de hipopótamos y todo quedó grabado en video. (Foto Canal RCN | Freepik).

La segunda pérdida ocurrió mientras navegaba por el río Magdalena, pues el dron cayó en las profundidades del lugar y tuvo que acudir a unos jóvenes expertos para recuperarlo una vez más.

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