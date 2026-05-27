El mundo de la música urbana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un joven cantante de reguetón que perdió la vida en Miami luego de sufrir un grave accidente de tránsito.

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La noticia generó conmoción entre seguidores del género urbano y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde amigos, familiares y colegas han compartido mensajes de despedida y condolencias.

La muerte del artista fue confirmada por una reconocida cuenta de distribución musical y gestión de artistas, que lamentó públicamente lo ocurrido.

Conmoción en el reguetón tras muerte de reconocido cantante de música urbana (Foto freepik)

¿Quién es el reconocido cantante que falleció?

Se trata de El Dizzy, artista emergente de música urbana que falleció el pasado 23 de mayo en Miami.

La noticia fue confirmada por Calientalo Media, quienes compartieron un mensaje de condolencias para sus familiares y seres queridos.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del artista El Dizzy. A sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias”, escribieron en redes sociales.

El cantante, cuyo nombre real era Abraham, tenía 25 años y era conocido por su pasión por la música y su constante trabajo en proyectos urbanos.

Familiares y amigos lo describieron como una persona alegre, amorosa, extrovertida y muy cercana a quienes lo rodeaban.

Además, destacaron que era alguien detallista, siempre pendiente de las personas importantes en su vida y comprometido con su carrera musical.

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¿Cuál fue la causa de muerte de El Dizzy?

De acuerdo con la información compartida por personas cercanas al cantante, Abraham salió de su casa el pasado sábado en horas de la mañana. Tan solo unas cuadras después de salir de su vivienda, sufrió un fuerte accidente de tránsito.

Inicialmente, familiares y allegados creyeron que se trataba de un caso de fuga. Sin embargo, posteriormente la familia aclaró que las autoridades confirmaron que el conductor sí permaneció en la escena y fue quien contactó a la policía.

Según detallaron, el hombre involucrado era otro joven de 25 años que manejaba un vehículo rentado y habría omitido una señal de pare.

Tras el fallecimiento del cantante, sus familiares iniciaron una campaña para recaudar fondos que ayuden a cubrir gastos funerarios y otros costos relacionados con la tragedia.

Asimismo, pidieron oraciones especialmente para la madre del artista, quien actualmente se encuentra en España y no puede viajar debido a problemas con documentación legal.

“Su música, su bondad y su hermoso espíritu nunca serán olvidados”, expresaron sus seres queridos en el mensaje compartido.