Alejandro Estrada le hizo promesa a Tebi Bernal si gana La casa de los famosos Colombia: ¿qué le prometió?

Alejandro Estrada, uno de los cuatro finalistas de La casa de los famosos Colombia, recientemente sorprendió al hacer una inesperada sorpresa en caso de que sea él quien se convierta en el ganador de esta tercera temporada del reality de convivencia.

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¿Cuál fue la sorpresiva promesa que Alejandro Estrada le hizo a Tebi Bernal si gana La casa de los famosos Colombia?

Todo se dio en medio de una conversación en la que el reconocido actor se sinceró con Alexa Torrex respecto a Tebi Bernal, puntualmente sobre la actitud que tomó tras el ingreso de los jefes de campaña que los acompañarán en estos últimos días de competencia.

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"Increíble que las personas que lo han apoyado este tipo de jugador ya en la final, no es justo con ese público que lo ha apoyado a él", señaló Estrada.

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En medio de sus palabras y de su molestia por la postura de su compañero, Alejandro, quien logró llegar hasta este punto del juego, no dudó en dejar en manifiesto una promesa en caso de ser él el elegido por el público para ganarse los 400 millones de pesos.

"Si yo gano, le voy a dar algo, lo voy a dejar dicho acá, si yo gano le voy a dar algo y algo considerable, porque él necesita el dinero, no quiere decir que yo no lo necesite, yo debo mucho dinero con la empresa y no vivo pensando en eso", dijo.

La promesa que Alejandro le hizo a Tebi si se gana La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué hará Alejandro Estrada con el premio si llega a ganar La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con el también empresario, el dinero que le dará a Tebi si llega a quedarse con el premio será considerable, tanto así que hasta juró por su mamá que cumplirá con sus palabras.

Alejandro Estrada sorprendió con promesa a Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, fue honesto al mencionar que, para que esto suceda tiene que cruzar una montaña muy alta, pues aseguró que, quienes siguen y quieren a Bernal no se merece todo lo que él está haciendo.

Cabe señalar que, las palabras de Alejandro se dieron en medio de la tensión entre él y Tebi por la decisión de Alexa de elegir al actor para ser su jefe de campaña. No obstante, horas después de la discordia, ambos participantes lograron sostener un diálogo en el que hicieron las pases.