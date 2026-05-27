Aída Bossa rompió el silencio tras impactante confesión de Julio César Herrera: “Admiro tu valentía”

Aída Bossa se pronunció públicamente luego de la impactante confesión realizada por su esposo, Julio César Herrera, quien reveló recientemente que vivió dolorosas experiencias durante su niñez y adolescencia.

Las declaraciones del actor, recordado por su participación en Yo soy Betty, la fea, generaron una fuerte conversación en redes sociales y provocaron múltiples mensajes de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores.

Aída Bossa rompió el silencio tras impactante confesión de Julio César Herrera (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Aída Bossa tras la confesión de Julio César Herrera?

Luego de que el actor compartiera su testimonio durante una conferencia enfocada en la protección de niños y adolescentes, Aída Bossa decidió dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales.

La actriz destacó la valentía de Julio César Herrera al hablar públicamente de un tema tan delicado, especialmente siendo hombre, y aseguró que muchas veces este tipo de historias permanecen ocultas por miedo o vergüenza.

“En un mundo lleno de machos es difícil que un hombre rompa el silencio con estos temas”, escribió.

Asimismo, la actriz reflexionó sobre cómo históricamente han sido las mujeres, niñas y niños quienes más han alzado la voz frente a estas situaciones, mientras muchos hombres continúan guardando silencio.

Aída también hizo un llamado a que este tipo de problemáticas no se vean únicamente como estadísticas, sino como una realidad que afecta profundamente la vida de miles de personas.

“Es una cruel realidad que está presente en todas las clases sociales. Que sigue oculta, destrozando muchas veces la vida de una persona”, agregó.

Finalmente, la actriz le expresó públicamente su admiración y respaldo a su esposo por haber decidido contar su historia.

“Admiro tu valentía, amado compañero de vida. Gracias por romper silencios”, escribió.

¿Qué otras figuras reaccionaron al testimonio del actor?

Las declaraciones de Julio César Herrera generaron una ola de reacciones entre sus colegas y amigos del medio artístico colombiano, quienes no dudaron en enviarle mensajes de cariño, admiración y apoyo tras compartir su historia públicamente.

Jorge Enrique Abello le escribió: “Julito, te quiero mucho”, mientras que Lorna Cepeda comentó: “Te adoro, amore”.

Por su parte, Lorena Meritano calificó el testimonio del actor como “valiente y necesario”.

Asimismo, otras figuras como Cony Camelo, Juan Pablo Llano, Angely Gaviria y Manuela González también se pronunciaron en redes sociales para expresarle solidaridad y destacar la importancia de hablar sobre este tipo de experiencias.