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Marilyn Patiño reveló a qué finalista de La casa de los famosos apoya en medio de polémica con Johanna Fadul

Marilyn Patiño reveló su postura en la final de La casa de los famosos, mientras exige retractación a Johanna Fadul.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño reveló a quien está apoyando.
Marilyn Patiño reveló a quien está apoyando en la final de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Marilyn Patiño reveló a quién está apoyando en la final de La casa de los famosos Colombia 3.

Marilyn Patiño anunció acciones legales en contra de Johanna Fadul.
Marilyn Patiño anunció acciones legales en contra de Johanna Fadul si no se retracta públicamente. (Foto: Canal RCN)

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¿A qué finalista de La casa de los famosos Colombia 3 apoya Marilyn Patiño?

La actriz subió un video a sus redes sociales en el que pide a sus seguidores votar cada cuatro horas por su colega cucuteño.

Su postura ha generado comentarios divididos, pues en el pasado lo dejó nominado cuando fue eliminada por segunda vez y tuvieron diferencias durante la convivencia.

Mientras tanto, Estrada se prepara junto a Alexa Torrex para afrontar el debate y hacer campaña con el fin de convencer al público de que merece ser el ganador de esta temporada.

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¿Qué advertencia le hizo Marilyn Patiño a Johanna Fadul?

Patiño, por su parte, compartió un comunicado oficial en el que solicita públicamente a Johanna Fadul retractarse de sus declaraciones, en las que asegura que Marilyn mencionó con nombres propios a Juanda Caribe y Mariana Zapata en un supuesto beso dentro del confesionario.

La caleña exigió que se limpie su imagen o se verá obligada a tomar acciones legales. La actriz insiste en que nunca mencionó nombres propios y que sus palabras fueron malinterpretadas.

La advertencia de posibles acciones legales mantiene la expectativa de los internautas, ya que Fadul no se ha pronunciado hasta el momento.

Este cruce de declaraciones se originó tras la eliminación de Mariana Zapata, quien aseguró que estaba siendo señalada en redes sociales por comentarios atribuidos a Patiño.

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Desde entonces, la controversia ha crecido y mantiene a los seguidores atentos a cada señalamiento.

Sin embargo, Mariana se encuentra desentendida de lo que sucede entre las actrices, ya que sigue dentro del programa como jefa de campaña de Juanda Caribe.

El humorista costeño continúa trabajando para unir a la costa, tal como ocurrió con Altafulla, fortaleciendo su estrategia de cara a la gran final.

El próximo 29 de mayo se conocerá finalmente quién de los cuatro finalistas se queda con el codiciado premio, un desenlace que mantiene a la audiencia expectante y que promete cerrar con broche de oro esta tercera temporada del reality.

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