La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación en redes sociales. Esta vez, Alejandro Estrada habló sobre Tebi Bernal y sorprendió al revelar qué haría con parte del premio si llega a convertirse en el ganador del reality.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En las últimas semanas del programa, la relación entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal tuvo un cambio que llamó la atención de los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

Aunque durante gran parte de la temporada mostraron cercanía y trabajo en equipo, la situación cambió con la llegada de los jefes de campaña.

Todo ocurrió cuando Alexa Torrex decidió elegir a Alejandro Estrada como su jefe de campaña. La decisión provocó incomodidad en Tebi, quien afirmó que se sintió traicionado tras la elección.

Tebi Bernal reveló la promesa que Alexa Torrex le hizo en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Además, reveló que llegó a pensar que Alejandro estaba priorizando la competencia y el premio económico por encima de la amistad que habían construido durante el reality.

Desde ese momento, los internautas comenzaron a debatir en redes sociales sobre la relación entre ambos participantes y sobre cómo esta situación podría influir en la final del programa.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal y el premio de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una conversación con Alexa Torrex, Alejandro Estrada se refirió a las actitudes que, según él, ha tenido Tebi Bernal durante la recta final del programa.

El participante aseguró que no estaba de acuerdo con algunos comportamientos y afirmó que las personas que apoyan a Tebi no merecen ver ese tipo de situaciones en la etapa definitiva de la competencia.

Además, Alejandro expresó que considera que Tebi necesita el dinero del premio y sorprendió al revelar que, si gana La casa de los famosos Colombia, estaría dispuesto a entregarle una parte importante.

“Si yo gano, le voy a dar algo considerable (...) Lo juro por mi mamá linda que está en el cielo”, comentó.

También explicó que, aunque él también tiene responsabilidades económicas y deudas relacionadas con su empresa, contemplaría compartir parte del dinero con Tebi Bernal.

Estas declaraciones llamaron la atención de los seguidores, quienes están atentos a conocer quién será el ganador de la temporada, cuya final se llevará a cabo el 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial. ¡No te la pierdas!