Tebi Bernal sorprendió con drástica decisión antes de la final de La casa de los famosos, ¿renuncia?

El deportista y actor Tebi Bernal ha estado en el foco mediático en los últimos días por sus actos y declaraciones en La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Cuál fue la drástica decisión que tomó Tebi Bernal previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Los cuatro finalistas y sus jefes de campaña vienen trabajando en la estrategia para poder sorprender a los televidentes con su discurso previo a la gran final.

Para ayudarles con sus preparaciones ingresó a la casa estudio la periodista de Noticias RCN Johana Amaya, quien les dio consejos de expresión corporal y lenguaje para conectar con las audiencias.

Sin embargo, en medio de este encuentro Tebi Bernal sorprendió a la presentadora y hasta a su jefe de campaña, Sofía Jaramillo, con una drástica decisión que tomó antes de la gran final de La casa de los famosos Colombia 3 este 29 de mayo.

Tebi Bernal reveló la decisión que tomó antes de la final. (Foto del Canal RCN)

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¿Tebi Bernal renunciará a la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Tebi Bernal confesó en las últimas horas que renuncia a querer ganarse La casa de los famosos Colombia 3 y por eso, su estrategia será pedirles a sus seguidores que no voten por él.

El deportista aseguró que, tras analizar sus posibilidades, decidió rendirse y darle sus votos a Alejandro Estrada en la gran final.

Hay que ser demasiado objetivos y hay personas demasiado fuertes.

Esta revelación de Tebi Bernal hizo que la periodista le cuestionara al deportista que después de haber luchado tanto y lograr llegar al top 4 decidiera botar la toalla así como así.

¿Estás renunciando a tu premio y a que la gente vote por ti? No sé si el Jefe permita que si no votan por vos, no se contabilicen.

Tebi tras ser cuestionado aseguró que, ya antes habían hecho eso y que él estaba muy seguro de su decisión de pedir que no votaran por él.

Como era de esperarse, estas declaraciones de Tebi Bernal han provocado opiniones divididas en redes sociales en donde muchos le cuestionan al deportista tomar esta decisión días antes de la final.