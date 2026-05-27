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Esposo de Beba preocupó a sus seguidores tras revelar delicado momento de salud: ¿qué le pasó?

Andrés Gómez, esposo de Beba, reapareció en redes sociales y contó que no pasa por un buen momento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba y Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia.
Andrés Gómez reapareció y preocupó por su estado de salud. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Andrés Gómez, esposo de Valerie de la Cruz, mejor conocido como Beba, generó preocupación en redes sociales al revelar que no pasa por un buen momento en su salud, situación que encendió las alarmas de sus seguidores.

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¿Qué le pasó al esposo de Beba y por qué causó preocupación en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador digital ha construido una comunidad de miles de personas, reapareció para contar que aún continúa bastante afectado, revelación que hizo por medio de sus historias en donde dejó en evidencia que no está muy bien.

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"Hey más qué les puedo decir, estoy por aquí todavía un poco enfermo, haciendo exámenes de rutina para ver si me me mejoro, más que todo por prevención, pero bueno, espero que todo salga bien...", fueron las palabras de Andrés.

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Según lo expresó el esposo de la exparticipante de esta tercera temporada, no ha logrado todavía reencontrarse con su esposa, pues por el momento ella se encuentra enfocada en todo lo relacionado con la recta final de La casa de los famosos Colombia.

Beba y Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia.
Esposo de Beba generó preocupación tras mostrarse enfermo. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo el esposo de Beba sobre la final de La casa de los famosos Colombia?

En medio de su aparición, Andrés, quien se ha mostrado muy activo en redes sociales, no perdió la oportunidad para invitar a toda su comunidad para que se conecten con lo que pasará en estos últimos días al interior del reality de convivencia.

"Queriendo ver a mi esposa hace rato, está en procesos de la casa, ustedes saben, no se pierdan esta noche, va a estar muy bacano, van a ver que va a vale la pena todo lo que estamos haciendo", dijo el también empresario.

Beba y Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia.
Esposo de Beba reveló que se encuentra mal de salud. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Beba, quien resultó eliminada el pasado domingo 24 de mayo, se mostró emocionada y ansiosa por ingresar de nuevo a la que fue su casa, pues recordemos que este miércoles 27 los exparticipantes de esta tercera temporada estarán junto a sus excompañeros y finalistas en medio del debate en donde los participantes tendrán que convencer al público para que los apoye.

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