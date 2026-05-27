Yuli Ruiz reaccionó al llamado de atención de Carla Giraldo a Tebi Bernal en plena gala

Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se pronunció tras el llamado de atención que la presentadora Carla Giraldo hizo a Tebi Bernal durante la gala en vivo del pasado martes 26 de mayo. La reacción de Ruiz surgió a través de sus redes sociales y generó comentarios entre los seguidores del programa, quienes siguen de cerca lo ocurrido en la recta final del reality.

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¿Por qué Carla Giraldo le llamó la atención a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Poco después de que los jefes de campaña ingresaran a La casa de los famosos Colombia para apoyar a su finalista, la tensión entre Tebi Bernal, Alejandro Estrada y Alexa Torrex se hizo evidente. Desde que la exparticipante eligió a Estrada como su aliado, Bernal se mostró afectado.

Carla Giraldo le compartió emotiva reflexión a Tebi Bernal en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En la gala del pasado martes 26 de mayo, Carla Giraldo preguntó a los participantes cómo avanzaban sus campañas. Sin embargo, al turno de Bernal, este no se mostró entusiasmado al explicar su eslogan e imagen y expresó su molestia al señalar que Alejandro le habría prohibido hablar con Alexa Torrex.

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Ante esta actitud, Carla Giraldo intervino y le hizo un llamado de atención, recordándole que, como finalista, debía mantenerse enfocado en la recta final del juego y respetar tanto a los televidentes como a quienes lo han apoyado hasta este punto.

“Tenemos que cumplir una misión, porque tenemos sueños por cumplir, y te lo digo por experiencia propia. Me he parado en lugares donde no me gusta estar, pero lo doy todo hasta el final, porque hay alguien a quien respetar: la gente que nos quiere, que nos ve, que se identifica con nosotros”, dijo Carla.

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El momento en vivo generó diversas reacciones en redes sociales, entre ellas la de la exparticipante Yuli Ruiz.

¿Qué dijo Yuli Ruiz ante el llamado de atención de Carla Giraldo a Tebi Bernal?

Yuli Ruiz reaccionó al llamado de atención que Carla Giraldo le hizo a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia y no pasó desapercibido en redes.

La exparticipante comentó de forma breve pero directa, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, destacando el mensaje de la presentadora con una frase que llamó la atención de los internautas: “Así es, qué lindo consejo, mamasita”.

De esta manera, la reacción de Yuli Ruiz se sumó a las múltiples opiniones que dejó el momento en redes sociales, donde el llamado de atención de Carla Giraldo se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del reality.