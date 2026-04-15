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Pareja de Karen Sevillano lanza predicción: este sería el ganador de La casa de los famosos

Neider García reafirmó su predicción sobre quién ganará La casa de los famosos Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Pareja de Karen Sevillano lanza predicción: este sería el ganador de La casa de los famosos
Pareja de Karen Sevillano lanza predicción: este sería el ganador de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

Con el Top 10 ya definido en La casa de los famosos Colombia, las apuestas sobre quién se llevará el título están más fuertes que nunca.

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En medio de la expectativa, Neider García, pareja de Karen Sevillano, sorprendió al revelar públicamente quién cree que ganará esta temporada.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron conversación en redes sociales, donde los seguidores del reality analizan cada movimiento de los participantes en la recta final del programa.

¿Quién ganará La casa de los famosos Colombia según Neider García?

Neider García recordó un trino que publicó en febrero de 2026, cuando apenas comenzaba la competencia. En ese momento, el creador de contenido aseguró que, para él, la ganadora sería Beba.

En su mensaje, dejó claro que quería que su predicción quedara registrada desde el inicio del programa, confiando en el desempeño que la participante podría tener dentro de la casa.

Ahora, dos meses después y con la competencia mucho más avanzada, Neider retomó ese mismo mensaje para reafirmar su postura. A través de sus redes, dejó ver que su opinión no ha cambiado y que sigue viendo a Beba como la favorita para quedarse con el premio final.

Además, respondió a varios comentarios antiguos en los que algunos usuarios aseguraban que la barranquillera no llegaría ni siquiera al Top 10.

Con tono directo, contestó: “¡OE! Nos volvemos a encontrar”, dejando en evidencia que, al menos hasta ahora, su predicción ha tomado fuerza.

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Neider García asegura quién ganará La casa de los famosos y revive antiguo tweet
Neider García asegura quién ganará La casa de los famosos y revive antiguo tweet (Foto Canal RCN)

¿Quiénes conforman el Top 10 de La casa de los famosos?

Tras más de tres meses de competencia, solo diez participantes continúan en la lucha por el título.

El Top 10 está conformado por Tebi Bernal, Alexa, Alejandro Estrada, Valentino, Aura Cristina, Juancho, Juanda Caribe, Beba, Mariana Zapata y Campanita.

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La más reciente eliminada fue Karola Alcendra, quien salió de la competencia tras una jornada marcada por votaciones en negativo, acumulando más del 60% de los votos del público.

Con la competencia entrando en su fase decisiva, cada opinión, predicción o movimiento dentro y fuera de la casa cobra relevancia.

Mientras algunos seguidores coinciden con la apuesta de Neider, otros mantienen sus propios favoritos, lo que mantiene abierta la conversación sobre quién será finalmente el ganador o ganadora de esta temporada.

Karola Alcendra fue la más reciente eliminada de La casa de los famosos
Karola Alcendra fue la más reciente eliminada de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)
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