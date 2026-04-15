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Juancho Arango sorprendió con su particular baile en La casa de los famosos; el momento se hizo viral

Juancho Arango sorprendió en La casa de los famosos con un baile particular que desató risas y se volvió viral en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juancho Arango sorprendió.
Juancho Arango sorprendió con su talento para el baile en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Juancho Arango causó sensación al darlo todo en la actividad de coreografías mundialistas en La casa de los famosos Colombia 3.

Juancho Arango llamó la atención por su forma de bailar.
Juancho Arango llamó la atención por su forma de bailar en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué bailaron los participantes en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante toda la semana, los participantes han tenido celebraciones especiales: el lunes fue el día de amor y amistad, el martes el día mundialista en apoyo a la selección Colombia y el miércoles la fiesta de Halloween.

En medio de este ambiente festivo, los famosos debieron preparar una coreografía para ser evaluados.

El reto puso a prueba la creatividad y la disciplina de los equipos Calma y Tormenta, quienes tuvieron poco tiempo para aprenderse un baile y presentarlo.

Aunque ambos grupos lograron un buen desempeño, lo que realmente capturó la atención de los internautas fueron los pasos inesperados de Juancho Arango.

El actor sorprendió con movimientos que desbordaron energía y espontaneidad, demostrando que su talento no se limita a la interpretación.

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A pesar de haber manifestado en varias ocasiones que quiere abandonar la competencia, Juancho dejó claro que no quiere ser visto como alguien que no aporta.

Su participación en la coreografía fue un recordatorio de que, incluso en los momentos de duda, puede brillar y dar espectáculo.

Además, su desempeño se suma a la prueba de salvación que ganó la semana pasada, consolidando su lugar en el top 10.

Con cada reto, Arango demuestra que no está en el programa por casualidad, sino porque tiene la capacidad de sorprender y competir con fuerza.

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¿Quiénes se encuentra en la placa parcial de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro Estrada ya figura en la placa parcial de nominados, tras ser señalado por Karola antes de su salida.

Ahora, los demás concursantes deberán enfrentarse a una noche cargada de tensión, en la que se definirá quiénes acompañarán a Estrada en la lista.

La jornada de Halloween promete ser uno de los momentos más llamativos de la semana. Los participantes estarán disfrazados y tendrán pruebas relacionadas con la festividad, lo que añade un toque de diversión y creatividad en medio de la presión de las nominaciones.

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