Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juancho Arango le reclamó a Juanda Caribe en La casa de los famosos; ¿qué lo llevó a incomodarse?

Juancho Arango expresó su incomodidad en La casa de los famosos y pidió respeto tras sentirse minimizado en una prueba.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juancho Arango se molesta con Juanda Caribe.
Juancho Arango se molesta con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Juancho Arango le hizo un reclamo a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3.

Juancho Arango se molestó con Juanda Caribe.
Juancho Arango se molestó con Juanda Caribe por tratarlo de inútil. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué Juancho Arango le reclamó a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

El costeño notó una actitud displicente de parte del actor con él, por lo que no dudó en preguntarle las razones de su molestia.

Arango le manifestó que no le gustó que lo tratara como un inútil en la actividad y que se había sentido incómodo, sobre todo porque lo hizo en medio de una de las pruebas más importantes del programa.

Según el intérprete, esos juegos no se hacen entre amigos y menos en un reto en el que debían apoyarse.

Juancho le dijo a Juanda que lo mejor era dejar el tema hasta ahí y que por su parte siempre trata de ser respetuoso con los compañeros, esperando el mismo trato.

Además, el caleño reconoció que hay días en los que se levanta de mal genio y con ganas de discutir por cualquier cosa, pero que no quería hacerlo con Juanda porque lo estima mucho y sabe que fue una broma.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a los reclamos de Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3?

Aunque Juanda Caribe intentó restarle importancia, el reclamo de Juancho dejó claro que las bromas pueden ser malinterpretadas en un ambiente competitivo.

La convivencia dentro del reality se ha vuelto cada vez más compleja, y este episodio reflejó la fragilidad de las relaciones entre los famosos.

La producción prepara una gala de nominación intensa, justo después de la función de cine en la que varios participantes quedaron desenmascarados.

Artículos relacionados

Este contexto hace que cada palabra y cada gesto dentro de la casa tenga un peso mayor, pues los concursantes saben que cualquier error puede costarles la permanencia.

Beba y Mariana Zapata discutieron durante la prueba de presupuesto, rompiendo la amistad que habían mostrado desde el inicio.

Valentino Lázaro ha intentado mediar entre ambas, pero sus esfuerzos no han tenido éxito.

Las dos participantes están decididas a no ceder ni pedir disculpas, lo que deja en duda el futuro de la alianza “La Trinidad”, que parecía sólida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Así habría reaccionado Andrés Gómez, esposo de Beba tras enfrentamiento con Mariana Zapata, esto dijo La casa de los famosos

Así habría reaccionado Andrés Gómez, esposo de Beba tras discusión con Mariana Zapata, esto dijo

Así habría reaccionado Andrés Gómez, esposo de Beba tras enfrentamiento con Mariana Zapata

Juancho Arango sorprendió. La casa de los famosos

Juancho Arango sorprendió con su particular baile en La casa de los famosos; el momento se hizo viral

Juancho Arango sorprendió en La casa de los famosos con un baile particular que desató risas y se volvió viral en redes.

Pareja de Karen Sevillano lanza predicción: este sería el ganador de La casa de los famosos Karen Sevillano

Pareja de Karen Sevillano lanza predicción: este sería el ganador de La casa de los famosos

Neider García reafirmó su predicción sobre quién ganará La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Salomón Bustamante despeja dudas sobre su relación Laura de León

Salomón Bustamante les pone fin a los rumores de su divorcio: “cada uno por su lado”

Salomón Bustamante por fin rompe el silencio y revela toda la verdad sobre su supuesto divorcio con Laura de León.

El comentado baile de Karol G y Becky G. Karol G

Karol G causó furor en redes tras comentado baile junto a Becky G y Young Miko

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene? Salud

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?