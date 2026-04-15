Juancho Arango le reclamó a Juanda Caribe en La casa de los famosos; ¿qué lo llevó a incomodarse?

Juancho Arango le hizo un reclamo a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3.

Juancho Arango se molestó con Juanda Caribe por tratarlo de inútil. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Juancho Arango le reclamó a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

El costeño notó una actitud displicente de parte del actor con él, por lo que no dudó en preguntarle las razones de su molestia.

Arango le manifestó que no le gustó que lo tratara como un inútil en la actividad y que se había sentido incómodo, sobre todo porque lo hizo en medio de una de las pruebas más importantes del programa.

Según el intérprete, esos juegos no se hacen entre amigos y menos en un reto en el que debían apoyarse.

Juancho le dijo a Juanda que lo mejor era dejar el tema hasta ahí y que por su parte siempre trata de ser respetuoso con los compañeros, esperando el mismo trato.

Además, el caleño reconoció que hay días en los que se levanta de mal genio y con ganas de discutir por cualquier cosa, pero que no quería hacerlo con Juanda porque lo estima mucho y sabe que fue una broma.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a los reclamos de Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3?

Aunque Juanda Caribe intentó restarle importancia, el reclamo de Juancho dejó claro que las bromas pueden ser malinterpretadas en un ambiente competitivo.

La convivencia dentro del reality se ha vuelto cada vez más compleja, y este episodio reflejó la fragilidad de las relaciones entre los famosos.

La producción prepara una gala de nominación intensa, justo después de la función de cine en la que varios participantes quedaron desenmascarados.

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Este contexto hace que cada palabra y cada gesto dentro de la casa tenga un peso mayor, pues los concursantes saben que cualquier error puede costarles la permanencia.

Beba y Mariana Zapata discutieron durante la prueba de presupuesto, rompiendo la amistad que habían mostrado desde el inicio.

Valentino Lázaro ha intentado mediar entre ambas, pero sus esfuerzos no han tenido éxito.

Las dos participantes están decididas a no ceder ni pedir disculpas, lo que deja en duda el futuro de la alianza “La Trinidad”, que parecía sólida.