En las últimas horas, los nombres de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba y Mariana Zapata, se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras un enfrentamiento que tuvieron en La casa de los famosos Colombia.

Todo inició cuando tuvieron un desencuentro durante la prueba de presupuesto en la que tuvieron un cruce de opiniones y se evidenció que las cosas han cambiado entre ellas en los últimos días.

Así también, Beba se desilusionó al escuchar una conversación entre Mariana y Valentino, mostrando su desilusión al respecto, dividiendo opiniones en redes sociales.

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¿Qué habría dicho Andrés Gómez, esposo de Beba ante el cruce de opiniones que tuvo con Mariana Zapata?

Cabe destacar que una de las personas más importantes en la vida de Beba de la Cruz es Andrés Gómez, su esposo, con quien ha tenido la oportunidad en demostrar que tienen una estable relación por todos los sucesos que han vivido.

¿Qué ocurrió entre Beba y Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Ante la reciente discusión que Beba tuvo con Mariana Zapata, varios internautas se han mantenido bajo la expectativa sobre si Andrés Gómez se pronunció o no en sus redes sociales ante los hechos ocurridos.

Aunque por el momento no se evidencia que Andrés haya afirmado su postura al respecto reapareció en horas de la mañana de este 15 de abril en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 25 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Cuando todo se complica, las apariencias se caen y aparece tu versión real. Que tu ego nunca sea más grande que el amor que tienes por los demás”, dijo Andrés Gómez en la descripción de la publicación.

Posteriormente, Andrés dejó un contundente mensaje acerca de los sucesos que pueden ocurrir en la vida cotidiana ante algunas circunstancias:

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“El amor verdadero ama sin conficiones, también duele y sufre, pero, aun así, termina ganando”, expresó. ¿Qué escuchó Beba sobre Mariana Zapata y Valentino Lázaro? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la conversación que Beba escuchó entre Mariana Zapata y Valentino Lázaro?

Durante el cine que se presentó en La casa de los famosos Colombia en la gala del pasado 14 de abril, Beba se sorprendió al escuchar una conversación que tuvo Mariana Zapata con Valentino Lázaro en donde se dijeron las siguientes palabras:

“A mí no me interesa hablarle, estoy cansada de ella, todo la enoja, cree que todo la desestabiliza”, agregó Mariana Zapta.

En medio de esta situación, ambas famosas han tenido una notoria distancia tras lo ocurrido, pues se evidencia que hay un cruce de opiniones entre ellas, ¿qué ocurrirá?