En las últimas horas, el nombre de Karen Sevillano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por la celebración de su cumpleaños.

En varias fotografías, se refleja que Karen atravesó por un importante momento a nivel emocional al estar acompañada de su pareja Neider García y los miembros de su familia, quienes la felicitaron de manera especial.

Así también, la influenciadora y ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel emocional.

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¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Karen Sevillano?

¿Qué famosos felicitaron a Karen Sevillano en su cumpleaños? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Karen Sevillano se ha destacado ser una de las creadoras de contenido digital con mayor influencia en el país, sino que también, en contar mediante sus redes sociales, varios detalles sobre lo que hace en su vida cotidiana.

Con base en esto, Karen compartió en las últimas horas una ráfaga de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

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“Yo ni siquiera encuentro palabras suficientes para describir lo feliz y agradecida que estoy en este momento de mi vida. Si me tomé las 200 copas”, agregó Karen en la descripción de la publicación.

¿Qué celebridades felicitaron a Karen Sevillano por su cumpleaños?

Cabe destacar que Karen Sevillano no solo se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, acaparó la atención al acaparar la atención mediática al compartir todo lo que opina, sin ningún tipo de filtro.

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Así fue el cumpleaños de Karen Sevillano. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano aprovecharon la oportunidad para felicitar a Karen en su cumpleaños, entre ellos están: Marilyn Patiño, Vicky Berrio, Caterine Ibargüen y Neider García, diciéndole los siguiente:

“Hermosa Dios te bendiga hoy y siempre”, “te lo mereces todo”, “los cumplió feliz”, “bendiciones eternas”, agregaron varias celebridades.

Con base en esto, varios de sus seguidores han recordado el paso que tuvo Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia, pues no solo demostró tener una especial amistad con La Segura, sino que también, demostró todo su potencial para ganar la primera temporada, ganándose el cariño de sus seguidores.