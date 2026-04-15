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Eidevin López aclaró qué sentimientos tuvo por Mariana Zapata tras su shippeo con Karola: ¿qué dijo?

Eidevin López confesó qué sintió por Mariana Zapata y sacó a la luz lo que opina de Karola tras días de su expulsión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eidevin López aclaró qué sentimientos tuvo por Mariana Zapata tras su shippeo con Karola: ¿qué dijo?
¿Qué confesó Eidevin Lopez de Mariana Zapta tras su shippero con Karola? | Fotos: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Eidevin López sea convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras el enfrentamiento que tuvo con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

El enfrentamiento que Eidevin tuvo con Alejandro hizo que fuera expulsado del reality tras la decisión que tomó el público en medio de las votaciones.

Tras casi una semana de la expulsión de Eidevin, el influenciador fue entrevistado en ‘La Mega’ en donde hizo varias confesiones acerca del gusto que tuvo en el pasado por Mariana Zapata y en la actualidad por Karola Alcendra.

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¿Cuál fue la confesión que Eidevin López hizo sobre Mariana Zapata y Karola Alcendra?

En horas de la mañana de este 15 de abril, Eidevin López fue uno de los invitados a ‘La Mega’, en donde los presentadores le hicieron varias preguntas sobre su vida sentimental.

Eidevin López aclaró qué sentimientos tuvo por Mariana Zapata tras su shippeo con Karola: ¿qué dijo?
¿Qué confesión hizo Eidevon López sobre Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Una de las preguntas que le hicieron los presentadores a Eidevin en el programa de trató acerca de: ¿a quién escogería si a Mariana Zapata o Karola Alcendra? A lo que el creador de contenido digital respondió de la siguiente manera:

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“Ya no hay duda, yo elijo a Karola de una”, agregó Eidevin.

Posteriormente, los presentadores aprovecharon la oportunidad para preguntarle a Eidevin acerca de cómo quedó su situación ante los sentimientos que tuvo en el pasado por Mariana Zapata, agregando las siguientes palabras:

“No, realmente ya quedaría una amistad. Por ahí ya he visto ciertas cositas en las que digo: estaba era vali#nd# m#nd#”, expresó Eidevin.

Con base en estas palabras, Eidevin confesó que luego de su expulsión de La casa de los famosos Colombia, se enteró que los sentimientos que tenía Mariana Zapata por él en el pasado no fueron reales.

Eidevin López aclaró qué sentimientos tuvo por Mariana Zapata tras su shippeo con Karola: ¿qué dijo?
¿Cuál ha sido el shippeo entre Eidevin López y Karola Alcendra? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el especial vínculo que Eidevin López y Karola Alcendra construyeron en La casa de los famosos Colombia?

Uno de los shippeos que más ha acaparado la atención mediática han sido el de Karola Alcendra y Eidevin López, quienes han generado una gran variedad de opiniones al demostrar que tenían un vínculo más allá de una amistad.

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Así también, se reflejó que cuando Eidevin López fue expulsado tras la decisión que tomó el público en medio de las votaciones, Karola estuvo muy afectada por lo ocurrido.

Por su parte, Karola se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia en donde los internautas se han mantenido bajo la expectativa del reencuentro de ella con Eidevin López, ¿qué ocurrirá?

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