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Lina Tejeiro llamó la atención al revelar qué tipo de hombres le gustan; esto dijo

Lina Tejeiro cuál es el detalle qué le desanima de un hombre al momento de conocerlos o establecer una relación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Lina Tejeiro llamó la atención al revelar qué tipo de hombres le gustan
Lina Tejeiro reveló qué tipo de hombres le gustan / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En medio de una conversación con Cris Pasquel, Lina Tejeiro se refirió a su vida sentimental y dejó ver qué aspectos considera clave al momento de interesarse en alguien.

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¿Qué le desanima a Lina Tejeiro de los hombres?

Durante la entrevista, Lina Tejeiro explicó que el contexto en el que conoce a una persona influye en su percepción.

Según sus palabras, no le resulta atractivo iniciar una relación con alguien que conoce en una discoteca mientras coquetea, ya que interpreta ese escenario como una señal sobre la forma en la que esa persona se relaciona con otras mujeres.

¿Qué le desanima a Lina Tejeiro de los hombres?
Lina Tejeiro reveló qué le desanima de los hombres / (Foto del Canal RCN)

También cuestionó actitudes relacionadas con presumir dinero, apellidos o logros materiales como carta de presentación. Para ella, ese tipo de comportamientos no generan interés.

En ese sentido, dejó claro que prioriza otros aspectos más allá de lo económico o social, y que ese tipo de posturas pueden generar distancia desde el inicio.

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¿Qué tipo de hombres le llaman la atención a Lina Tejeiro?

La actriz destacó que una conversación interesante es uno de los principales factores que capta su atención. Señaló que valora la capacidad de conectar con el diálogo, por encima de otros elementos superficiales.

Además, mencionó que observa detalles relacionados con la presentación personal. Aspectos como el cuidado en la forma de vestir, la limpieza de los zapatos o el arreglo de las uñas son señales que, según explicó, le dicen mucho sobre una persona.

También hizo referencia a que este tipo de detalles pueden resultar tan relevantes como la apariencia física, e incluso comparó esa percepción con la impresión que puede generar alguien en un entorno como el gimnasio, donde el cuidado personal también es evidente.

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¿Quiénes han sido las parejas de Lina Tejeiro?

La vida sentimental de Lina Tejeiro ha sido seguida por los internautas durante varios años. Entre sus relaciones confirmadas se encuentra el actor Carlos Torres, con quien estuvo durante su adolescencia mientras participaban en producciones televisivas.

Posteriormente, sostuvo una relación con Sebastián Vega durante aproximadamente tres años. Sin embargo, su vínculo más conocido fue con el cantante Andy Rivera, con quien mantuvo una relación cercana a los nueve años, marcada por varias etapas.

¿Quiénes han sido las parejas de Lina Tejeiro?
En redes recuerdan las parejas de Lina Tejeiro / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En su historial también figura Norman Capuozzo, con quien tuvo un romance breve, y el cantante Juan Duque, cuya relación fue corta pero generó conversación en redes sociales.

Lina Tejeiro ha mencionado que actualmente está enfocada en sus proyectos personales y en su tranquilidad.

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