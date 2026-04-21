Novia de Raúl Ocampo quedó en shock tras ser víctima de un robo: ¿qué le quitaron?

Laura Dicelis, quien hace pocas semanas fue presentada oficialmente por Raúl Ocampo como su nueva pareja, recientemente captó la atención en redes sociales tras revelar que fue víctima de robo, situación que no pasó desapercibida entre los internautas.

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¿Qué le pasó a la novia de Raúl Ocampo y por qué captó la atención en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven creadora de contenido ostenta una comunidad de miles de seguidores, se mostró afectada al compartir que durante el pasado fin de semana le robaron importantes pertenencias.

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"El fin de semana viajamos a Milán, no estuve muy activa porque apenas llegamos me robaron mi cartera con todo", escribió Dicelis por medio de las historias de la mencionada red social.

¿Qué pertenencias le robaron a Laura Dicelis, la novia de Raúl Ocampo?

Según lo dio a conocer la actual pareja de Ocampo, todo sucedió en cuestión de 1 minuto, además de describir a estas personas como una "banda profesional", pues reveló que en ningún momento sintieron algo extraño que los pusiera de inmediato en alarma.

"Además la cartera era gigante y literalmente alrededor no se veía nada ni nadie... desapercibida", agregó Laura.

Pareja de Raúl Ocampo reveló que fue víctima de robo en Milán. Foto | Canal RCN.

Pese al susto y la preocupación por los objetos que se llevaron, la joven compartió segundos después una historia en la que dio a conocer que, afortunadamente, Raúl estuvo para ella y la acompañó a lo largo de todo el proceso de denuncia por la pérdida de sus documentos.

"Menos mal estaba con Rau que se puso la 10 y me ayudó solucionar todo, cuando fuimos a hacer la denunciar yo ni podía escribir bien, seguía en shock", comentó la mujer.

¿Quién es la novia de Raúl Ocampo?

Con más de 5 mil seguidores, Laura Dicelis, la novia de Raúl, es una mujer que se dedica a crear contenido para redes sociales enfocado en Moda, pues en la descripción de su perfil aparece la siguiente descripción: "Atuendos pensados ​​para realzar cada momento Moda, Estilo de vida, Todo lo que amo".

Novia de Raúl Ocampo fue víctima de robo. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, el exparticipante de MasterChef Celebrity, se ha visto desde hace varias semanas muy feliz y enamorado, pues luego de más de 2 años del fallecimiento de Alejandra Villafañe, decidió darse una nueva oportunidad en el amor.