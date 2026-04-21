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Esteban Santos vivió incómodo momento en su luna de miel en Bangkok: todo quedó en video

La esposa de Esteban Santos mostró en redes el incómodo momento que vivieron en su luna de miel en Bangkok.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado momento que vivió Esteban Santos en su luna de miel en Bangkok
El inesperado momento que vivió Esteban Santos en su luna de miel en Bangkok. (Foto AFP: Drew Angerer | Freepik).

Gabriela Tafur, esposa de Esteban Santos, compartió en sus redes sociales un video de la luna de miel en Bangkok, donde dejó ver el incómodo momento que vivieron durante su viaje y que no tardó en llamar la atención de sus seguidores.

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¿Cuál fue el incómodo momento que Esteban Santos vivió en su luna de miel en Bangkok?

Hace un par de días, Gabriela Tafur se mostró emocionada al contarles a sus seguidores que su esposo, Esteban Santos, le había preparado una sorpresa. Según explicó, el joven le pidió que empacara maletas con ropa acorde a distintos climas, sin revelarle los destinos.

gabriela tafur esteban santos imagenes de su boda
Boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos/AFP: Jamie McCarthy/ADALBERTO ROQUE

Horas después, la exreina de belleza confirmó que la primera parada era Bangkok, lugar donde se ha dejado ver disfrutando de su cultura y sitios turísticos. Uno de ellos fue el Mercado Ferroviario de Maeklong, famoso porque un tren atraviesa su centro varias veces al día.

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Durante la visita, Gabriela decidió grabar el momento exacto en el que pasaba el tren. Mientras recorrían el tradicional mercado tailandés, quedó registrado cuando Esteban saludó a la cámara al notar que lo estaban grabando. Segundos después, un hombre sacó el brazo desde el tren y le chocó los cinco.

La reacción de sorpresa y confusión del joven empresario desató comentarios, especialmente por la respuesta de su esposa, quien compartió el video en sus historias de Instagram con emojis de risa y calavera, junto al mensaje: “No puedo con esto”.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Gabriela Tafur al incómodo momento que vivió Esteban Santos?

El inesperado momento que vivió Esteban Santos durante su visita al Mercado Ferroviario de Maeklong, en Bangkok, no pasó desapercibido entre los seguidores de Gabriela Tafur, quienes reaccionaron con risas y comentarios luego de que la exreina compartiera el video en sus redes sociales.

“La cara de Esteban es todo un poema”, “Se le borró la sonrisa en segundos”, “No entendía nada” y “Gabriela captó el mejor momento” fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores.

Gabriela Tafur y Esteban Santos conmemoran su primer aniversario
Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su primer año de casados. / (Fotos de AFP)
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