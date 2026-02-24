Nicolás Arrieta habló sobre un posible regreso a La casa de los famosos Colombia; esto dijo

Nicolás Arrieta habló en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? y dio las razones por las que no regresaría a La casa de los famosos Colombia 3.

Nicolás Arrieta dice que respeta la decisión del público de eliminarlo de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Nicolás Arrieta regresaría a La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de su eliminación el pasado 22 de febrero, Nicolás ha estado en una gira de medios respondiendo las dudas de los seguidores del programa.

A Arrieta le preguntaron si aceptaría volver a la competencia en caso de que se activara el poder de “revivir” a un participante eliminado.

Su respuesta fue clara: lo más probable es que no, pues considera que el público tomó la decisión de sacarlo y eso debe respetarse.

El creador de contenido comparó la dinámica del reality con un coliseo romano, en el que la audiencia decide quién vive y quién muere. Para él, esa decisión es definitiva y no tendría sentido regresar.

Además, confesó que extraña mucho su vida fuera de la casa, especialmente a su pareja Manuela, lo que refuerza su postura de no volver.

Arrieta también recordó que después del congelado se sintió abrumado y empezó a contemplar la idea de su salida, por lo que siente que todo se alineó para que su participación llegara hasta ese punto.

Aunque Nicolás fue contundente en su negativa, dejó entrever con humor que su percepción podría cambiar dependiendo de las condiciones económicas que se planteen.

¿Con qué porcentaje quedó eliminado Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia 3?

El influenciador quedó eliminado tras recibir solo el 7.72% del apoyo de los televidentes en una gala muy reñida, en la que compartió placa con Alexa Torrex, Valentino Lázaro, Karola, Tebi y Yuli Ruiz.

A pesar de la derrota, el influenciador aseguró que su paso por la casa más famosa del país le cambió la vida y lo hizo mejorar como persona.

El creador de contenido afirmó que ahora es un hombre transformado, más dispuesto a escuchar y compartir con quienes lo rodean.

Explicó que quería vivir este formato de convivencia en carne propia para sacar sus propias conclusiones, luego de haber dicho en varias ocasiones que no participaría en realities.

Nicolás reconoció que la experiencia le permitió entender mejor las relaciones interpersonales y que no debe quedarse solo con lo que las personas muestran en redes sociales.

Según dijo, detrás de cada personaje hay cualidades y defectos que merecen ser conocidos antes de juzgar.

Tras su salida, la casa quedó en shock y comenzó un nuevo ciclo en el que Campanita deberá liderar.