“Tonto” no es casualidad: J Balvin y Ryan Castro tienen un plan, ¿de qué se trata?

Esta canción une a J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake en una colaboración que podría marcar el inicio de un proyecto conjunto.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
J Balvin y Ryan Castro presentan su nueva canción
La reciente colaboración entre J Balvin y Ryan Castro. Foto AFP

La reciente colaboración entre J Balvin y Ryan Castro no parece ser un hecho aislado. Durante los últimos meses, ambos artistas han coincidido en escenarios, eventos y presentaciones públicas, lo que generó especulación sobre un posible trabajo en conjunto.

Con el lanzamiento de “Tonto”, esa cercanía se materializa en una producción que también suma al productor francés DJ Snake.

El sencillo combina el estilo urbano de ambos intérpretes con una producción de alcance internacional. Más allá del estreno, el contexto sugiere que esta unión podría ser el inicio de una estrategia más amplia dentro de la escena latina.

J Balvin divide es tendencia tras aparecer disfrazado por video que salió a la luz: ¿es therian?
J Balvin | AFP: Frazer Harrison

La canción fue presentada en vivo durante Premio Lo Nuestro, donde se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

¿Cómo fortalece “Tonto” la alianza entre J Balvin y Ryan Castro?

La producción incorpora sintetizadores y detalles electrónicos característicos del trabajo de DJ Snake. Estos elementos amplían el sonido y facilitan su proyección en mercados internacionales, sin perder la esencia latina.

El lanzamiento también coincide con una etapa activa para ambos artistas. Balvin se prepara para su gira Ciudad Primavera en Colombia y fechas en México, mientras Ryan continúa fortaleciendo su presencia fuera del país.

¿Qué indica Tonto sobre el posible plan de los artistas?

El videoclip, dirigido por UN JACKALOPE y producido por BROKEN MINDS, presenta una narrativa ambientada en Nueva York con una estética inspirada en el cine clásico. La propuesta visual muestra un concepto cuidado y coherente con la estrategia del lanzamiento.

¿Qué ha dicho Ryan sobre Río, el hijo de J Balvin?
Ryan Castro habla sobre Río, hijo de J Balvin / (Foto de AFP)

La inversión en producción y la coordinación entre los tres artistas sugieren planificación a mediano plazo. Aunque no se ha anunciado oficialmente un álbum conjunto, el movimiento apunta a la posibilidad de nuevas colaboraciones.

En conjunto, el sencillo funciona como una declaración de intención. Más que un estreno individual, representa la consolidación de una alianza que podría tener continuidad en los próximos meses dentro del panorama urbano internacional.

