La creadora de contenido Karina García sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en sus redes sociales que generó preocupación, luego de insinuar que su estado de salud no se encontraba en las mejores condiciones.

¿Qué dijo Karina García sobre su estado de salud?

La publicación llamó la atención de muchos internautas, pues la también presentadora suele mantenerse muy activa en sus plataformas digitales, donde comparte con frecuencia distintos momentos de su día a día con sus seguidores.

A través de sus historias en redes sociales, Karina García compartió una imagen en la que no mostró su rostro, pero sí dejó ver algunos detalles que hicieron pensar a sus seguidores que no se encontraba bien de salud.

En la fotografía se observa una taza de té y varias cobijas, lo que dio a entender que estaba descansando. Junto a la imagen escribió el mensaje: “Buenos días mis bebés, modo…”, acompañado de algunos emojis relacionados con estar enferma.

Karina García preocupó a sus seguidores al mostrar que no estaría bien de salud. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse la publicación generó comentarios entre quienes siguen a la paisa, ya que es conocida por compartir con frecuencia distintas actividades de su rutina diaria.

¿Qué comentaron los seguidores de Karina García tras su publicación enferma?

Karina García suele mostrar en sus redes sociales momentos de su vida cotidiana, incluyendo su rutina de ejercicio, algunas actividades personales y los espacios en los que interactúa con su audiencia.

Además, con frecuencia realiza transmisiones en vivo a través de TikTok, donde conversa con sus seguidores y en ocasiones comenta aspectos relacionados con lo que ocurre en su vida y en su trabajo.

Después de que compartiera la imagen, varios seguidores reaccionaron en redes sociales con mensajes relacionados con su estado de salud. Algunos internautas comentaron que, por la imagen del té y las cobijas, podría tratarse de un resfriado o una gripa.

En medio de los comentarios también aparecieron mensajes en los que le deseaban una pronta recuperación y le enviaban palabras de apoyo.

Por estos días, Karina García también ha compartido contenido junto a Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Colombia.

En algunos de los videos que han publicado se encuentran ambas recreado audios virales que han circulado de ellas en redes.