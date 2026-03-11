En medio de los rumores que han circulado en redes sociales y medios deportivos sobre posibles conflictos internos en la Selección Colombia, uno de sus jugadores decidió pronunciarse públicamente para aclarar la situación.

A través de sus historias de Instagram, un jugador compartió un mensaje en el que respondió a los comentarios que lo señalan de haber tenido problemas con compañeros del equipo o con integrantes del cuerpo técnico.

¿Quién es el jugador de la Selección Colombia que publicó el comunicado?

El futbolista que decidió hablar fue Jhon Jáder Durán, delantero centro de la Selección Colombia. El atacante, de 22 años, actualmente milita en el Zenit de San Petersburgo, club que compite en la Liga Premier de Rusia.

Durán se ha consolidado como uno de los delanteros jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano, por lo que cualquier información relacionada con su comportamiento dentro del equipo suele generar atención entre los aficionados.

En esta ocasión, el jugador utilizó sus redes sociales para referirse a los comentarios que lo relacionan con supuestas tensiones dentro del vestuario de la Selección.

Jhon Jáder Durán enfrenta rumores de pelea en la Selección Colombia y exige pruebas. (Foto Philip FONG / AFP)

¿Qué dijo Jhon Jáder Durán sobre los rumores?

En su mensaje, el delantero aseguró que los rumores que lo vinculan con discusiones o peleas dentro del equipo no son ciertos. Según explicó, nunca ha tenido un enfrentamiento con algún compañero ni con miembros del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Durán también manifestó su inconformidad frente a lo que considera una serie de comentarios y especulaciones que, según él, han afectado su imagen pública. El jugador afirmó que, en caso de que alguna situación de ese tipo ocurriera, sería él mismo quien lo diría públicamente, ya que prefiere hablar con transparencia.

“La VERDAD yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. Eso es FALSO !!! Y el día que suceda, yo mismo saldré y diré públicamente, por qué soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste y no lo crean”, explicó.

Además, criticó que algunas personas hagan afirmaciones sin verificar la información, especialmente cuando se trata de figuras públicas o de situaciones internas del equipo.

El futbolista incluso retó a quienes lo acusan a presentar pruebas si realmente existe algún conflicto con jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

“El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que las exponga a ver quién queda como mentiroso y difamador”, expresó.

¿Por qué Jhon Jáder Durán decidió pronunciarse?

El pronunciamiento del delantero se da luego de que, desde hace varios meses, circularan versiones que señalaban un supuesto altercado entre Durán y otros miembros del equipo tras un partido.

Las especulaciones volvieron a tomar fuerza recientemente luego de que Carlos “El Pibe” Valderrama, excapitán de la Selección Colombia, comentara en ESPN que veía difícil que el delantero hiciera parte del equipo que disputaría el Mundial de 2026.

Durante la entrevista, Valderrama insinuó que el futbolista habría tenido problemas con el grupo, asegurando que un jugador que entra en conflicto con sus compañeros termina apartándose del equipo por sí mismo.

Aunque Durán no mencionó directamente al exfutbolista en su mensaje, muchos usuarios en redes sociales interpretaron sus palabras como una respuesta a esos comentarios.