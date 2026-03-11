Marilyn Patiño y Renzo confirmaron su relación: ¡así empezó su historia de amor!

Después de varias semanas de especulaciones entre los seguidores, Marilyn Patiño y Renzo decidieron contar cómo empezó su relación. Durante una conversación en Buen día Colombia, explicaron el momento en el que surgió el interés entre ellos y cómo se desarrolló fuera de televisión.

¿Cómo comenzó la relación de Marilyn Patiño y Renzo tras La casa de los famosos Colombia?

Según relataron, el primer acercamiento ocurrió cuando aún participaban en el programa. Durante una conversación dentro de la casa, Renzo comentó que algunos compañeros le preguntaron cuál era su personaje favorito dentro del reality. En ese momento mencionó a Marilyn Patiño.

De acuerdo con lo que compartieron, esa confesión generó una cercanía entre ambos. Marilyn le preguntó directamente si le gustaba alguien dentro del programa y Renzo respondió que sí, señalándola a ella.

Sin embargo, la actriz explicó que en ese momento no tomó el comentario con seriedad. Afirmó que consideraba que Renzo también compartía tiempo con otras participantes dentro de la casa, por lo que decidió esperar a ver si la situación cambiaba con el tiempo.

¿Qué ocurrió entre Marilyn Patiño y Renzo durante el Carnaval de Barranquilla?

La historia continuó tras su salida de La casa de los famosos Colombia. Según contaron, coincidieron en el Carnaval de Barranquilla. Relataron que se desplazaron juntos hacia una carroza junto a varios compañeros y, en el trayecto, comenzaron a interactuar con más cercanía.

Renzo explicó que el ambiente del evento, acompañado de música y celebración, influyó en el momento en el que ambos comenzaron a mostrar interés de manera más evidente.

En redes se difundió un video que fue ampliamente compartido. Allí, se muestra a la pareja darse muestras de afecto frente a todo el público.

¿Qué dijeron Marilyn Patiño y Renzo sobre su relación?

Durante la entrevista también mencionaron aspectos de su vida personal. Comentaron que entre los dos tienen seis hijos, lo que generó comentarios entre quienes escuchaban la historia.

Mientras relataban el origen de su relación, algunos participantes de la charla bromearon sobre la posibilidad de ampliar la familia en el futuro, aunque el comentario se dio en tono de humor.

Por ahora, Marilyn Patiño y Renzo se limitaron a contar cómo surgió el vínculo entre ellos y el proceso que llevó a que su relación comenzara fuera de las cámaras del programa.

Tras sus declaraciones, varios internautas señalaron en redes sociales que desconocían esos momentos dentro del reality, mientras que otros afirmaron que les sorprendió conocer detalles que no fueron emitidos durante la transmisión.