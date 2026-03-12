Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu arremete contra Deiby Ruiz tras polémico live sobre La Blanquita: “No me vuelvas a nombrar”

La Jesuu arremetió contra Deiby Ruiz tras ser mencionada en un live en medio de la ruptura con La Blanquita.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Jesuu responde sin filtro a Deiby Ruiz tras ser mencionada en live sobre La Blanquita
La Jesuu reacciona contra Deiby Ruiz tras ser señalada en la ruptura de La Blanquita. (Foto: Canal RCN)

La ruptura entre los creadores de contenido caleños Katy Cardona, conocida como La Blanquita, y Deiby Ruiz sigue generando polémica. La Jesuu arremetió contra varios influencers que la mencionaron durante una transmisión en vivo.

Artículos relacionados

¿Por qué mencionaron a La Jesuu tras la ruptura de La Blanquita y Deiby Ruiz?

En medio de la polémica separación, varios nombres han salido a relucir, entre ellas La Jesuu, Karina García, Yailin e incluso Aida Victoria Merlano.

Según lo que se ha mencionado, antes de la separación La Blanquita habría estado en un paseo junto a Karina García, La Jesuu y Yailin, viaje que fue mencionado por algunos los creadores de contenido.

Artículos relacionados

En el caso de Aida Victoria, la barranquillera opinó sobre la polémica ruptura y mostró su apoyo hacia La Blanquita en medio del desacuerdo por el tema de la manutención del niño de los influencer caleños.

La Jesuu responde sin filtro a Deiby Ruiz tras ser mencionada en live sobre La Blanquita
La Jesuu reacciona contra Deiby Ruiz tras ser señalada en la ruptura de La Blanquita. (Fotos: Canal RCN)

¿Qué respondió La Jesuu en medio de la polémica la blanquita y Deiby Ruiz?

Debido a que es amiga cercana de La Blanquita, a La Jesuu también le empezaron a decir en redes sociales que ella habría tenido responsabilidad en la separación de la pareja.

Artículos relacionados

Recientemente, Deiby Ruiz realizó un live junto a otros creadores de contenido, en el que mencionaron el paseo y también nombraron a La Jesuu durante la conversación.

Tras esto, la creadora de contenido caleña decidió reaccionar en sus redes sociales. Allí compartió fragmentos del video del live y también publicó capturas de pantalla de los perfiles de quienes participaron en la transmisión.

En una de sus respuestas, La Jesuu le pidió a uno de ellos, conocido como Jordan, que no hablara sobre ella, luego de que en el live se refirieran a los viajes de ellas como “pesadas”.

La Jesuu responde sin filtro a Deiby Ruiz tras ser mencionada en live sobre La Blanquita
La Jesuu reacciona contra Deiby Ruiz tras ser señalada en la ruptura de La Blanquita. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, también se dirigió a Deiby Ruiz, a quien le pidió que no la volviera a mencionar en relación con la ruptura o que insinuara que ella había influido en la decisión de Katerine, es decir La blanquita.

Asimismo, La Jesuu se refirió a las supuestas “mozas” de Deiby Ruiz y a lo mal que habría pasado La Blanquita en medio de la relación que sostuvo con él.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García dio su opinión. Karina García

Karina García opinó sobre el congelado del esposo de Beba en La casa de los famosos y generó polémica

Karina García criticó el gesto del esposo de Beba en el congelado y su opinión avivó la controversia en redes sociales.

Murió reconocido DJ de hip hop a los 53 años: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en la música! Murió reconocido DJ de hip hop a los 53 años: esto se sabe

El mundo del hip hop lamenta la muerte de un reconocido DJ de 53 años, recordado por su trayectoria en la radio y su cercanía con importantes figuras del género.

Sonia Restrepo en encuentro espiritual con Luisa Fernanda W Yeison Jiménez

Captan a Sonia Restrepo en encuentro espiritual con Luisa W a 2 meses de la muerte de Yeison Jiménez

Salen a la luz imágenes de Sonia Restrepo en un encuentro espiritual tras dos meses de la muerte de Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Alexa habla sin filtros de Tebi en La casa de los famosos La casa de los famosos

Tebi y Alexa hablan sin filtros tras el “shippeo” y ella le pide no coquetear con otras chicas

Alexa y Tebi hablaron del supuesto “shippeo” en La casa de los famosos y de lo que sienten tras su distanciamiento.

Falleció mascota del cantante Lucas Arnau Talento nacional

Lucas Arnau se viste de luto tras atropellar por accidente a su perro: "Angelito de mi vida"

Luto en redes: fallece influencer colombiana de 23 años tras dura batalla de salud Influencers

¡Luto en Colombia! Falleció reconocida influencer tras luchar contra devastadora enfermedad

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?