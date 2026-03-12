La Jesuu arremete contra Deiby Ruiz tras polémico live sobre La Blanquita: “No me vuelvas a nombrar”

La ruptura entre los creadores de contenido caleños Katy Cardona, conocida como La Blanquita, y Deiby Ruiz sigue generando polémica. La Jesuu arremetió contra varios influencers que la mencionaron durante una transmisión en vivo.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Por qué mencionaron a La Jesuu tras la ruptura de La Blanquita y Deiby Ruiz?

En medio de la polémica separación, varios nombres han salido a relucir, entre ellas La Jesuu, Karina García, Yailin e incluso Aida Victoria Merlano.

Según lo que se ha mencionado, antes de la separación La Blanquita habría estado en un paseo junto a Karina García, La Jesuu y Yailin, viaje que fue mencionado por algunos los creadores de contenido.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex se pronunció luego que ella confesara que le gusta Tebi

En el caso de Aida Victoria, la barranquillera opinó sobre la polémica ruptura y mostró su apoyo hacia La Blanquita en medio del desacuerdo por el tema de la manutención del niño de los influencer caleños.

La Jesuu reacciona contra Deiby Ruiz tras ser señalada en la ruptura de La Blanquita. (Fotos: Canal RCN)

¿Qué respondió La Jesuu en medio de la polémica la blanquita y Deiby Ruiz?

Debido a que es amiga cercana de La Blanquita, a La Jesuu también le empezaron a decir en redes sociales que ella habría tenido responsabilidad en la separación de la pareja.

Recientemente, Deiby Ruiz realizó un live junto a otros creadores de contenido, en el que mencionaron el paseo y también nombraron a La Jesuu durante la conversación.

Tras esto, la creadora de contenido caleña decidió reaccionar en sus redes sociales. Allí compartió fragmentos del video del live y también publicó capturas de pantalla de los perfiles de quienes participaron en la transmisión.

En una de sus respuestas, La Jesuu le pidió a uno de ellos, conocido como Jordan, que no hablara sobre ella, luego de que en el live se refirieran a los viajes de ellas como “pesadas”.

La Jesuu reacciona contra Deiby Ruiz tras ser señalada en la ruptura de La Blanquita. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, también se dirigió a Deiby Ruiz, a quien le pidió que no la volviera a mencionar en relación con la ruptura o que insinuara que ella había influido en la decisión de Katerine, es decir La blanquita.

Asimismo, La Jesuu se refirió a las supuestas “mozas” de Deiby Ruiz y a lo mal que habría pasado La Blanquita en medio de la relación que sostuvo con él.